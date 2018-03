Spotify'dan Kadınlar Gününde Yeni Özellik: "Öne Çıkar"

Spotify, yeni özelliği 'Öne Çıkarma' ile gündem olan konular ve özel günler için hazırlanmış listeler sunmaya başladı.

Mart ayının 'kadın tarihi' açısından önemi sebebi ile Mart ayı boyunca kadın sanatçılardan oluşan çalma listelerini ön plana çıkaracak olan Spotify, özel günlerde ve haftalarda kullanılmak üzere yeni bir özellik geliştirdi. Kadınlar gününde kullanıma sunulan bu özellik, sürekli güncellenerek LGBTQ, kadın hakları, cinsiyet eşitliği, beyin göçü gibi konularla ilgili içerikleri kullanıcılarına sunacak.

Birçok çalma listesi ile farklı kültürlerden kadın müzisyenleri tanıtan Spotify, Tina Turner, Adele, Sia gibi birçok başarılı kadın müzisyenden oluşan 'İz Bırakanlar' (Icons and Influencers) ve 'Amplify: Women of the World' isimli çalma listeleri ile dikkat çekti.

Spotify için ilginç bir hamle olarak değerlendirilen bu uygulama, kritik konulara dikkat çekme açısından güzel bir örnek olsa da, henüz çok yeni olduğu için geliştirilmesi gerektiği düşünülüyor. Peki, sizler Spotify'ın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu tip özel günler için farklı listeler oluşturulması güzel bir özellik olacak mı?