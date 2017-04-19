Spotify'dan Öğrencilere %50'lik Dev İndirim!

Spotify, artık premium üyesi olan öğrencilerden bundan sonra standart fiyatın yarısını tahsil edecek.

Müzik dinlemek, belki de dünyanın en güzel eylemlerinden birisi. Yüz binlerce hatta milyonlarca müzik arasından istediğinizi seçerek dinleyebildiğimiz müzikler, kelimelerle anlatılmak istenilenin çok üzerinde olduğu için dünyanın en eski ve önemli bilimleri arasında yer alır. Çıktığı günden beri bizleri müzikle daha rahat ve kolay yoldan buluşturan Spotify, son günlerde yaptığı yeni fiyat politikası ile Türk kullanıcıların üzülmesine sebep olmuş ve Premium oranlarında büyük düşüşler yaşamıştı.

9,99 TL’den 13,99 TL’ye çıkan fiyatı ile kullanıcıların tepkisini çeken Spotify, bugün yaptığı yeni kampanyasını bir duyuru ile açıkladı. Spotify, bundan sonra öğrenciler için yalnızca 6.99 TL olacak. Bu kampanya tam 12 ay boyunca 6.99 TL şeklinde ilerleyecek, ardından 3 sefer daha 12 ay uzatılabilecek. Kısacası toplamda 4 sene boyunca Spotify Premium’u öğrenci indirimi ile kullanabileceğiz.

Bu aboneliğin, normal premium aboneliğinden hiçbir farkı olmadığını belirtelim. Bu özellik başka ülkelerde bulunuyordu, bugün Türkiye’ye gelmesi ile birlikte toplamda 33 ülkeye öğrenci indirimi gelmiş oldu.

İndirimden yararlanmak için öğrencilerin yapması gereken, öğrenciler sayfasından premium hesaba geçiş yapmak için kredi kartı bilgilerini girmek ve öğrenci olduğunuzu kanıtlayacak bir belge sunmak. Bunun için istenilen belgeler transkript belgesi, öğrenci belgesi veya üniversite ödemesi olabilir. Belgenin verilişinin üzerinden 3 ayın geçmemesi gerekiyor. Bu şartları yerine getirirseniz, 12 ay boyunca Spotify’i aylık 6.99 TL’den kullanabileceksiniz. Spotify öğrenci sayfasına buraya tıklayarak gidebilirsiniz.