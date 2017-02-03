Spotify'dan Bazı Türkçe Şarkılar Neden Kaldırıldı?

Geçtiğimiz günlerde birçok Türkçe şarkı Spotify'dan kaldırılmıştı. Spotify konuyla ilgili bir kullanıcıya açıklama yaptı.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan müzik servisi Spotify, geçtiğimiz gün ülkemizdeki Premium abonelik fiyatlarına zam yapmasıyla birlikte gündeme gelmişti. Kısa bir süre sonra Spotify tekrar bazı şarkıların kaldırılmasıyla gündeme oturdu.

Kullanıcılar ne olduğunu anlamadan Mirkelam, Yüksek Sadakat, Athena, Tarkan ve Kenan Doğulu gibi birçok ismin bazı albümleri ve şarkıları Spotify'dan kaldırıldı ve kullanıcılar ne çalma listelerinden ne de farklı bir yöntemle bu albüm ve şarkılara ulaşabildi. Bu durumun lisans anlaşmalarıyla ilgili olduğu tahmin edilirken Spotify Türkiye'den konuyla ilgili açıklama geldi.

NTV'nin haberine göre bir Spotify yetkilisi konuyla ilgili olarak "Spotify olarak durumun farkındayız ve iş ortaklarımız tarafında yaşanan Türkçe müzik katoloğu konusunda teknik sorunun çözülmesi için onlara aktif şekilde destek oluyoruz" dedi. Anlaşılan bazı albümlerin lisans haklarına sahip olan şirketler değiştiğinde bu tarz sorunlar yaşanabiliyor ve görünüşe göre sorunun Spotify ile bir alakası yok. Umarız yakın zamanda sorun çözüme kavuşur ve kullanıcılar tekrar sevdikleri şarkıları dinlemeye devam eder.