Spotify'dan Türkiye'nin Müzik Haritası!

Spotify, ülkemizde en fazla dinlenen yerli/yabancı sanatçıların ve şarkıların olduğu listeyi paylaştı.

Kısa sürede mobil cihaz bazında dünya çapında en fazla kullanılan müzik platformu haline gelen Spotify, premium kullanıcı sayısını da her geçen gün ciddi oranda arttırmakta. Aradığınız bütün şarkılara ulaşabildiğiniz platform, özellikle mobil internet kullanıcılarının da dostu olduğundan sıkça tercih ediliyor. Uygulama, Türkçe şarkılar konusunda da geniş bir arşiv sunduğundan Türkiye'de de Spotify'ı kullananların sayısı epey fazla.

İşte bu kullanıcılarını baz alarak yayınladığı müzik haritalarını paylaşan Spotify, Türkiye için de bu hizmetini sunmuş ve Türkiye'de yaşayan kullanıcılarının en fazla dinlediği sanatçıları sıralamış. 2017 yılının ilk üç ayı değerlendirilerek yapılan ve 81 ilin Top 10 listelere göre düzenlenen haritaya göre Türkiye'de en fazla dinlenen 10 sanatçının sıralaması şu şekilde:

Sezen Aksu Sıla Norm Ender Müslüm Gürses Sagopa Kajmer Duman Teoman Sancak Ahmet Kaya Allame

Ülke genelinde liste bu şekilde fakat bölgelere göre de en fazla dinlenen sanatçılar değişiklik göstermekte. Örneğin listenin 9. sırasında olan Ahmet Kaya, Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla dinlenen sanatçılardan olurken 10. sıradaki Alleme, İç Anadolu Bölgesinde fazlaca dinlenmekte. Ege Bölgesinde İzmir çıkışlı Adamlar grubu göze çarparken Marmara ve Karadeniz Bölgesinde ise Buray sıklıkla dinlenen isimlerden.

Sanatçıların yanı sıra yine Türkiye genelinde en fazla dinlenen 5 şarkıyı da paylaşan Spotify'ın listesinde yer verdiği 5 şarkı ise şu şekilde:

İhanetten Geri Kalan - Sezen Aksu Yan Benimle - Sıla Deli - Norm Ender Affet - Müslüm Gürses 366. Gün - Sagopa Kajmer

Ülkemizde yine 2017 yılının ilk 3 ayı baz alınarak yapılan analizlere göre ise en fazla dinlenen 5 yabancı sanatçı da şöyle: