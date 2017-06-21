Spotify, Messenger’daki Gruplara Çalma Listesini Getirdi!

Spotify ve Messenger, kendi alanlarında iki lider uygulama ve birlikte kurdukları müzik üzerine mesajlaşma özellikleri gün geçtikçe genişliyor. Grup sohbetlerinizde o grubun üyelerine özel çalma listeleri oluşturabileceğiniz yeni bir özellik geldi.

Arkadaşlarınızda birlikte ortak bir sohbet alanı kurup iletişim kurmak her zaman eğlencelidir. Yüz yüze olamadığınız vakitlerde onlarla sohbet edebilir ve birbirinize vakit ayırabilirsiniz. Ancak bazen bu gruplar üzerinden kurulan iletişim yavan kalabiliyor ve işi biraz daha eğlenceli hale getirmek gerekiyor.

Son aylarda Facebook Messenger için geliştirdiği müzik uzantılarıyla beğenileri toplayan Spotify, grup sohbetlerinizi şenlendirecek çalma listesi oluşturma özelliğini getirdi.

Bu özelliği kullanmak için önce grubun üyelerinden birinin bir çalma listesi oluşturması gerekiyor ve diğer üyeler ortak çalma listesindeki şarkıları Spotify üzerinden dinleyebiliyorlar.

Spotify, uygulamasına gömülü yerel paylaşım özelliğinden vazgeçtikten sonra, bu iş için Messenger’ı gözüne kestirmişe benziyor. Elbette bu konuda Facebook’un Messenger’ı tek başına ayrı bir platforma dönüşme çabasının da katkısı vardır.

Hızla büyümeye devam eden Messenger, yakın zamanda 1.2 milyar kullanıcı sayısına ulaşmıştı. Ayrıca Messenger’ın tüm bu özelliklerinden sıkılıp onu sadece bir mesajlaşma platformu olarak kullanmak isteyenleri de şöyle alalım.

Uygulamalara erişmek için:

iOS:

Android: