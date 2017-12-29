Microsoft Store'daki bazı uygulamalar, Microsoft'un her cihazda çalışabilen çapraz platform işletim sistemi projesi Andromeda OS'a destek vermeye başladı.

Microsoft, çok uzun yıllardır dünyanın önde gelen yazılım devlerinden biri olma geleneceğini sürdürüyor ve işletim sistemleri ile bilgisayarlara adeta hayat veriyor. Bununla birlikte Microsft’un Windows işletim hiçbir zaman her tipte cihazla uyumlu olmayı başaramadı.

Microsoft, her cihaza uyumlu bir çapraz platform geliştirmek için Andromeda OS üzerinde çalışmaktadır. Andromeda OS’un modüler ve esnek yapıda bir Windows işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Cihaza göre özellikler eklenip çıkartılabilecek ve işletim sistemi her cihaza uyumlu hale getirilebilecek.

Kısa süre önce Microsoft Store’un platform kategorileri listesinde Xbox, PC, HoloLens ve diğerlerinin yanında henüz simge belirlenmemiş, 8828080 olarak adlandırılan bir platform görüldü. Tahminlere göre bu ‘sayılar’ Andromeda OS’u işaret ediyor olabilir.

Daha da önemlisi Spotify gibi Microsoft Store’daki bazı büyük üçüncü parti uygulama geliştiriciler uygulama ve oyunlarında 8828080 desteği sunmaya başladılar. Henüz adı yok, simgesi yok, fakat uygulamaları destekliyor.

Ne yazık ki bu gelişme, Andromeda OS hakkında heyecan uyandıracak yeni bir bilgi sağlamıyor. Fakat Spotify gibi dünya çapında milyonlarca üyesi olan bir uygulamanın 8828080’a destek vermesi, Microsoft’un Andromeda OS çalışmalarına hız verdiğinin bir göstergesi olabilir.