Spotify, Halka Arz İçin İlk Başvurusunda Bulundu

Uluslararası ücretli aylık müzik abonelik servisi Spotify, hisselerinin ilk halka arzı için New York borsasına başvuruda bulundu.

Dünyanın en büyük dijital müzik servisi olan Spotify’ı geliştiren şirket olan Spotify Technology S.A, şirket hisselerinin New York borsasında işlem görmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 1 milyar dolar değerinde ilk halka arzın en kısa sürede gerçekleşmesi için başvuruda bulundu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada Birleşik Devletler’in yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley'nin Spotify Technology S.A’nın ilk halka arzına finansal danışmanlık yapacağı, fakat ilk halka arz için hisse açılış fiyatı belirlemeyeceği belirtildi. Açıklamada Spotify hisselerinin açılış fiyatının ilk halka arzının gerçekleşeceği gün aracılar tarafından New York borsasına bildirilecek alım-satım emirleriyle belirleneceği belirtildi.

Açıklamaya göre Spotify hisseleri, 2017 yılında özel piyasalarda 90-132.50 dolar aralığında bir değerden işlem gördü. Yatırım uzmanları, Spotify hisselerinin New York borsasında 132.50 Dolar’dan işlem görmesi halinde Spotify Technology S.A’nın değerinin 23 milyar doları bulacağını belirtiyorlar.

Spotify’ın ilk halka arzı ile ilgili ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na gönderilen açıklamada, 2000’li yıllarda gerçekleşen korsan dağıtım faaliyetlerinin uluslararası çapta müzik endüstrisinin milyarlarca dolar kayba uğramasına neden olduğu hatırlatılırken, 2008 yılında kurulan Spotify’ın bu bağlamda dijitalleşen müzik sektörü için hem tüketicilerin hem de sanatçıların yararına hizmet verdiği vurgulandı.