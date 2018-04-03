Spotify Hisseleri Halka Arz Ediliyor

Spotify hisseleri, New York borsalarında işlem görmeye başladı. Şirketin kasasına giren parayı artırmayı amaçlayan bu hareket, Spotify için faydalı olacak gibi görünüyor.

Spotify, bir süredir halka açılma konusunda girişimlerde bulunuyordu, ve o gün geldi. Bu hafta itibariyle, Spotify hisseleri borsalarda listelenmeye başladı. Spotify hisselerinin fiyatı, New York borsalarında 132 dolar olarak belirlendi. Bu değer, Spotify'ın toplam değerini 23 milyar doların üzerine çıkarıyor.

Spotify hisselerinin ticareti ise biraz geç başladı. Diğer şirketlerin aksine borsaya doğrudan belirlenmiş bir fiyatla giren Spotify'ın hisselerinde, bu sebeple ilk satın alımlar normalden uzun sürebilir. Normalden biraz daha farklı bir yolla borsaya giren Spotify, geçtiğimiz yıl 10 milyar dolarlık bir değere sahip olacağını ön görüyordu. Ancak görünen o ki, bu değer çok daha yüksek seviyelere çıkacak.

Spotify hisseleri şu an yaklaşık 165 dolar civarında işlem görüyor ve 5.6 milyon hisse satılmış durumda. Popüler müzik uygulaması Spotify, sahip olduğu bu değerlemeyle internet girişimlerinin ne kadar büyük işler başarabileceğini gözler önüne seriyor.