Daha öncesinde Spotify ile anlaşması olan Taylor Swift, Apple Music ile, daha fazla ücret ödediği gerekçesiyle anlaşma yapıp Spotify'dan ayrılmıştı. Taylor Swift, tekrar Spotify ile bir anlaşmaya vardı.

Taylor Swift, Spotify'den ayrıldıktan yaklaşık iki buçuk yıl sonra, Spotify'a geri döndü.

Şarkıcının tam şarkı kataloğu Spotify, Pandora ve Amazon Music'de erişime sunuldu. Albüm kataloğuna ulaşmak, hem Premium hem de ücretsiz sürümlerden mümkün.

Taylor Swift, geri dönüşünün '1989' adlı albümünün 10 milyondan fazla satmasını kutlamak amacıyla olduğunu belirtiyor.

Swift, daha öncesinde Spotify, Apple Music gibi çevrimiçi müzik dinleme platformalarıyla, ödedikleri düşük telif ücretleriyle nedeniyle anlaşmazlık içerisindeydi. 2014'te Spotify ile yollarını ayıran Swift, nedeninin ise müziklerinin Spotify'ın ücretsiz sürümünde de yer almasına kızması olduğunu dile getirmişti. Çünkü Swift'e göre müzikler, ücretsiz olmamalıydı.

Spotify'dan ayrıldıktan sonra Apple Music ile yoluna devam eden Taylor Swfit, Apple'ın 3 aylık deneme sürecinde şarkıcılara ve prodüktörlere telif ödememesinden sonra Apple Music'le anlaşmazlık içerisinde girdi. Apple, Swift'in bu kararını dikkate aldı ve ücret ödemeye devam etti.

Apple Music yollaranı ayıran Swift, Spotify'a geri dönüş sağladı. Bu geri dönüşünün ise, her zaman savunduğu ve daha yüksek meblalar kazanmasını sağlayan plak firmalarının neden olduğunu görüyoruz. Albümlerinin, çevrimiçi platformlar olmadan 10 milyondan fazla satması ise zaten başlı başına 'çevrimiçi platformlara' meydan okur nitelikte.

Ayrıca Spotify'ın geçtiğimiz günlerde 50 milyon Premium abone sayısına ulaştığını ve Apple Music'in 27 milyonluk abone sayısını neredeyse ikiye katladığını da belirtmiş olalım.