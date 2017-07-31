Spotify'ın Abone Sayısı 60 Milyonu Geçti!

Mart ayında açıkladığı rakamlardan sonra bugünlerde yeniden kullanıcı sayısı hakkında bilgi veren şirket, şu anda sektörde lider gibi görünüyor.

Telif haklarını hiçe saymadan, korsan müzikten uzak bir şekilde müzik dinlemenin birkaç yönteminden biri olan Spotify, son zamanların en popüler uygulamalarından biri durumunda.

Şirket, Mart ayında yapmış olduğu açıklamada 50 milyon kullanıcısı olduğunu söylemişti. Şimdi abone bilgilerini güncelleyen Spotify 60 milyon kullanıcısı olduğunu belirtti. Yani bu 5 aylık süreçte kullanıcı sayısını 10 milyon arttırdı. Bu rakamlar Spotify’a ücret ödeyen kullanıcılardan oluşuyor. Ayrıca 80 milyon civarında da ücret ödemeden kullanan kullanıcıları var. Yani toplam kullanıcı sayısı güncel olarak 140 milyon.

Son abone sayısını yayınladığından beri Spotify için birkaç şey değişti. En önemlisi, şirket Universal Music Group ve Sony ile lisans anlaşmaları imzaladı. Bunun abone sayısının artmasıyla ilişkisi ne derecedir bilinmez fakat şuanki rakamlar Spotify’ın 27 Milyon kullanıcısı olan Apple Music’den 2 kat daha büyük olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca Spotify’ın bu yıl sonunda halka açılması bekleniyor.