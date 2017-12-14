Yapılan yeni tasarımla birlikte Android uygulamasının ara yüzünde önemli değişiklikler sağlanıyor. Gezinmeyi daha da kolaylaştıracak bu değişikliklerin olması uzun zamandır bekleniyordu.

Spotify, piyasada bulunan en popüler müzik servislerinden biri fakat, çok sayıda özelliği ve geniş bir kütüphaneyi barındıran servisin Android uygulamasında olması gereken bazı şeyler var gibiydi hep bugüne değin. Yani, bu tip bir hissi doğuruyordu Android versiyonu. Zira, her ne kadar mükemmel anlamda fonksiyonel olsa da, eğer gideceğiniz yeri ya da ne aradığınızı bilmiyorsanız uygulama içerisinde gezinmek sorun olabiliyor.

Fakat anlaşılan o ki Spotify, Android uygulamasındaki ara yüzü daha düzenli hale getirecek, daha modern bir estetik kazandıracak bir güncelleme üzerinde test yapıyor.

Spotify’ın Andoid uygulamasının mevcut versiyonunda aşağıda beş adet gezinti butonu bulunuyor: Ana sayfa, Gezinme, Arama, Radyo ve Kütüphaneniz. Yeni tasarımla birlikte bu düğmeler Çalma Listeleriniz, Ana Sayfa ve Arama olmak üzere sadece üç seçeneğe indirgeniyor. Çalma Listeleriniz’de yeni bir şarkı koleksiyonu ve mevcut şarkıların listesini oluşturmak için büyük bir buton bulunuyor. Ana Sayfa butonunda önerilen yayınlar listeleniyor. Arama’da ise tavsiye edilen yapımlar yer alıyor.

Bununla birlikte ‘Şu Anda Çalıyor’ fonksiyonu da güncellenerek, dinlediğiniz şarkının albüm kapağı tam ekran olarak, daha büyük harflerle ve yürütme kontrolleri üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte geliyor.

Bu değişikliklerin ne zaman tüm kullanıcılar için aktif hale geleceği konusunda Spotify tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Umarız yakın bir zamanda olur. Yeni tasarımın harika bir görüntüye sahip olacağı şüphesiz.