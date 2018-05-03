Spotify'ın Hisselerini Halka Arz Etmesi Hezimetle Sonuçlandı

Radikal bir karar ile hisselerini halka arz etmeye karar veren Spotify'ın bu hamlesi başta oldukça ilgi uyandırsa da bugün şirketin %10 hisse değeri kaybına uğradığı açıklandı.

Müzik erişim devi Spotify, hisse yapısını halka açık’a çevirdikten kısa bir süre sonra ciddi bir hisse kaybı yaşadı. Perşembe sabahı itibari ile Spotify’ın hisse değeri tam %10 değer kaybına uğradı. İşin şaşırtıcı boyutu, bu sonuç Wall Street analizlerinin de ötesinde sert bir düşüş oldu.

Spotify’ın başarısının sırrı olan ücretli abone sayısının geçen yıla göre %45 artış ile 75 milyon olmasına karşın bu istikrarlı yükseliş nedense yatırımcıların güvenini kazanmaya yeterli olmadı. Ayrıca hatırlatmak gerekiyor Spotify’ın 1. çeyrek dönemde aylık aktif kullanıcı sayısı tam tamına 170 milyon olarak hesaplanmıştı. Bu kadar başarılı bir şirketin hisse senedini halka arza etmesinin neden bu kadar negatif bir sonuç doğurduğu kesinlikle araştırılması gereken bir konu.

Başlı başına hezimet ile sonuçlanan bu adımın sonuçlarının önümüzdeki günlerde değişip değişmeyeceği merak konusu olsa da Spotify gibi dev bir şirketin bu krizi en olumlu şekilde çabucak atlatacağından şüphemiz yok.