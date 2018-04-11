Dünyanın en büyük müzik platformlarından olan Spotify, mobil cihazlar için sınırlı olarak sunduğu ücretsiz sürümün imkanlarını genişletecek. Artık ücretsiz sürümle daha fazla yetki sahibi olmak mümkün olacak.

Spotify mobil cihazlarda şarkıları geri sarma, ileri sarma gibi sınırlamalar ve şarkı aralarına serpiştirilen reklamlarla ücretsiz sürümü kullanma imkanı sunuyor. Bilgisayarlar için geliştirilen sürümde ise reklamlar devam ederken, şarkı değişiminde herhangi bir sınırlama yapılmıyor. Yani bilgisayarlarımızdaki Spotify uygulamaları, mobil cihazlara kıyasla daha özgür.

Geçtiğimiz aylarda halka arz edilen Spotify, Twitter’ı da geçerek gücünü iyice arttırmıştı ve artık dünyanın finansal açıdan en büyük müzik hizmetleri şirketi oldu. Şirket, 24 Nisan’da yapılacak ve cihazlardan bağımsız olarak çalışan ilk cihazının lansmanına hazırlanıyor. Aynı etkinlik sırasında Spotify’ın mobildeki ücretsiz sürümüne dair birkaç yenilik paylaşılacağı da söyleniyor.

Bloomberg’in haberine göre mobildeki ücretsiz Spotify, ücretli sürümü aratmayacak özelliklere sahip olacak. Oynatma yetkisi konusunda ücretsiz sürümü kullananlar daha fazla yetki sahibi olacaklar. Mevcut sürümde ne şarkı seçebiliyor, ne de ileri ya da geri sarabiliyoruz. Tek seçenek “Karışık Çal” butonu olarak karşımıza çıkıyor. Her saatte sadece 6 defa şarkı değiştirme hakkımız oluyor ki bu hareketi de sadece ileriye doğru yapabiliyoruz.

Büyümeye devam eden şirketin ücretsiz mobil versiyonu daha cazip hale getirmesi, kullanıcıların gönüllerini kazanmak için güzel bir adım olabilir. Ancak şirketin zorlanacağı kısım, bu kullanıcıları ücretli sürüme geçirmek olacak.

Spotify’ın ücretli aboneliğe sahip olan kullanıcıları, bütün kullanıcıların yarısından biraz daha az. Ancak şirket gelirinin %90’ınını oluşturuyorlar. Eğer verilen yetkilerden dolayı ücretliden ücretsize geçişler artarsa Spotify’ın işi zor. Spotify'ın şu anda 71 milyon ücretli üyesi bulunuyor, bu da aylık 96 milyon dolar para demek.

Spotify’ın ana rakibi Apple Music’in ücretsiz bir müzik servisi bulunmuyor. Bu nedenle Spotify, ücretsiz kullanıcı sayısını arttırıp, ücretliye geçiş yapanların sayısını da arttırmak istiyor. Henüz yapılacak değişikliklerin içeriğine dair resmi bir açıklama ya da sızıntı bulunmuyor.