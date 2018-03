Ücretli müzik dinleme servisi Spotify, çeşitli kampanyalarla üye sayısını arttırmaya çalışıyor. Ancak yeni ortaya çıkan bir özellik geleceklere veya gelenlere özel değil, gidenlere özel.

İnternetten müzik dinleme alışkanlığımızı kökten değiştiren, fiziksel albüm satışlarını dibe sürükleyen Spotify, uzun yıllardır popüler müzik servisi olarak hizmet veriyor. Küresel çapta 35 milyondan fazla şarkıyı barındıran servis, üye olmak isteyenlere özel indirimli ya da sınırlı süreyle ücretsiz olmak üzere çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Spotify, aynı zamanda müzik dinlerken cihazımıza indirmediğimiz şarkıların kotamızdan daha az veri tüketmesi için ses formatlarının üzerinde de çalışıyor. Milyonlarca üyesinden kazandığı milyonlarla dolarla zaten böyle araştırma çalışmalarının içinde olmaması beklenemez.

Genelde üyeleri toplamak için kampanyalar düzenleyen Spotify, üyeliğini iptal eden üyelere özel bir hediye sunmaya başladı:

Şarkıların adını sırayla okuyacak olursanız şöyle bir cümle ortaya çıkıyor "If You Leave Us Now, You'll Take Away The Biggest Part of Us" yani Türkçesiyle, "Eğer şimdi ayrılırsanız, büyük bir parçamızı da götürmüş olacaksınız."

Bir çalma listesi olarak karşımıza çıkan ödülün başlığı “Şimdilik güle güle :(“ şeklinde farklı sanatçıların eserlerinden oluşan, tamamen ücretsiz bir çalma listesi. Dinlemek isteyenler, buradaki bağlantıya tıklayarak Firefox, Chrome, Edge ve Safari tarayıcıları üzerinden çalma listesini görüntüleyebilirler.

Janet Jackson’dan Paramore’a kadar pek çok sanatçının şarkılarının bulunduğu liste gidenlere, gitmek isteyen özel anlamlı sözlerle eşlik ediyor. En azından gönülden vurmaya çalışan Spotify, artan üye kaybının önüne bu şekilde geçmeye çalışıyor. Bakalım ne kadar işe yarayacak?