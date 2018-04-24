Spotify, düzenlediği bir etkinlikte yeni güncellemenin ve uygulamada yapılan değişikliklerin tanıtımını yaptı. Yapılan değişiklikler arasında, platformu ücretsiz kullanan kullanıcıları sevindirecek haberler de var.

Spotify'ı ücretsiz olarak kullananların en çok sinirini bozan durumlardan biri de diledikleri şarkıyı seçememek ve şarkı değiştirme seçeneğinin sınırlı olmasıydı. Ancak yapılan yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar Premium hesap kullanmaya gerek kalmadan diledikleri şarkıyı seçebilecek ve limitsiz bir şekilde şarkı değiştirebilecek.

Aslında istenen şarkıyı açmanın da bir sınırı var. Kullanıcılar isteklerine göre hazırladıkları 15 oynatma listesinde yer alan şarkılardan dilediklerini seçebilecekler. Ancak buna sınır demek çok da mantıklı değil çünkü 15 oynatma listesi ortalama 750 şarkı demek ve bu da yeterli bir rakam. Bir diğer sinir bozucu durum olan şarkı aralarında reklam dinleme zorunluluğu ise hala devam ediyor.

Yeni güncelleme, uygulamanın arayüzüne dair bazı değişiklikler de içeriyor. Spotify'ın siyah-yeşil arayüzü artık daha renkli. Farklı müzik türleri, farklı renklerde yer alacak ve aynı zamanda arka fonda da renk değişiklikleri söz konusu. Yapılan diğer değişiklik ise gezinme çubuğunda oldu. Artık gezinme çubuğunda 4 ikon yer alacak; ana sayfa, arama, kitaplık ve premium seçeneği.

Spotify yetkilileri, uygulamada yapılan bu değişikliklerin kullanıcıları Premium kullanmaya iteceğini düşünüyor. Yani aslında yapılan değişiklikler, Spotify kullanıcılarını çok düşündüğü için yapılmamış. Son dönemde hackli uygulamalar kullanan kullanıcı sayısının artmış olması da, bu değişikliklere sebep olmuş olabilir.