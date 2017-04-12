Dünyanın önde gelen müzik servislerinden Spotify'ın İş Geliştirme Direktörü Chris Bevington, Stockholm'daki terör saldırısında yaşamını yitirdi.

Tüm dünyayı ne yazık ki saran terör eylemleri can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsveç'te gerçekleşen hain terör saldırılarından birinin kurbanı Spotify'ın üst düzey yöneticilerinden Chris Bevington oldu.

Dünyanın en popüler müzik platformlarından Spotify'ın tepe ismi Daniel Ek, yaptığı basın açıklamasında Spotify İş Geliştirme Direktörü Chris Bevington'ın geçtiğimiz Cuma günü Stockholm'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Bevington, Spotify'ın günümüzdeki konumuna gelmesini sağlayan en önemli isimlerden biriydi.

5 yıldır Spotify'da üst düzey bir pozisyonda yer alan ve aslen İngiliz olan Chris Bevington, İsveç'e Spotify'ın ana merkezindeki faaliyetleriyle ilgilenmek üzere gelmişti. Hain terör saldırısı, Bevington'ı çok sevdiği işinden ayırdı.