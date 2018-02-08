Spotify, Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da hangi semtin en çok hangi şarkıları dinlediğini gösteren bir liste yayınladı.

Kimileri sever, kimileri sevmez. Kimileri fazla abartıldığını düşünür, kimileri ise dünyanın en güzel şehri olarak görür. Kim ne derse desin İstanbul gerek ekonomisi, gerekse nüfusu ile pek çok ülkeden daha büyük, daha güçlü bir şehirdir.

Hal böyle olunca da şehrin müzik kültürü de semtten semte değişiklik gösterebiliyor. Dünyanın en popüler müzik servisi olan Spotify, İstanbulluların müzik zevkini gösteren bir liste yayınladı. Ocak ayının ilk iki haftasına ait verilerin baz alındığı listede İstanbul’un güzide semtlerinde en çok dinlenen üç parça gösteriliyor.

İşte semtlere göre İstanbul’da en fazla dinlenen şarkı ve sanatçılar:

Arnavutköy

Manifesto - Sezen Aksu

My December - Linkin Park

rockstar - Post Malone

Bebek

Nevermind (Alright) - Dennis Lloyd

İmkansızım - Ezhel

Geceler - Ezhel

Beyoğlu

Blending Soul - Soul Blenders

One, Two Step - Ciara

Hikaye - Enbe Orkestrası

Beşiktaş

The Slaughter - John Frusciante

Ne Farkeder - Yüzyüzeyken Konuşuruz

Babe I’m Gonna Leave You - Led Zeppelin

Caddebostan

Havana - Camila Cabello

Kedi Gelmiş - Müjde Tuğsuz

Hunting for Your Dream - Galneryus

Cihangir

Over The Rainbow - Barbara Brown

Sarışın Kızıl - Hedonutopia

The Partisan - Leonard Cohen

Kadıköy

Twinkle Twinkle Little Star - Baby Sleep Music

Desert Father - Josh Garrels

İmkansızım - Ezhel

Maslak

Go Fuck Yourself - Two Feet

Heyecanı Yok - Gazapizm

Rockstar - Post Malone

Nişantaşı

Love, Peace and Harmony – DrSha.com - Master Zhi Gang Sha

My Bonnie Lies over the Ocean - Baby Mozart

Fış Fış Kayıkçı - Çocuk şarkıları Superstar

Etiler