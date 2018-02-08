Spotify, İstanbul'da Hangi Semtin En Çok Hangi Şarkıyı Dinlediğini Açıkladı

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Spotify, İstanbul'da Hangi Semtin En Çok Hangi Şarkıyı Dinlediğini Açıkladı
Spotify, Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da hangi semtin en çok hangi şarkıları dinlediğini gösteren bir liste yayınladı.

Kimileri sever, kimileri sevmez. Kimileri fazla abartıldığını düşünür, kimileri ise dünyanın en güzel şehri olarak görür. Kim ne derse desin İstanbul gerek ekonomisi, gerekse nüfusu ile pek çok ülkeden daha büyük, daha güçlü bir şehirdir.
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Hal böyle olunca da şehrin müzik kültürü de semtten semte değişiklik gösterebiliyor. Dünyanın en popüler müzik servisi olan Spotify, İstanbulluların müzik zevkini gösteren bir liste yayınladı. Ocak ayının ilk iki haftasına ait verilerin baz alındığı listede İstanbul’un güzide semtlerinde en çok dinlenen üç parça gösteriliyor.

İşte semtlere göre İstanbul’da en fazla dinlenen şarkı ve sanatçılar:

Arnavutköy

  • Manifesto - Sezen Aksu
  • My December - Linkin Park
  • rockstar - Post Malone

Bebek

  • Nevermind (Alright) - Dennis Lloyd
  • İmkansızım - Ezhel
  • Geceler - Ezhel
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Beyoğlu

  • Blending Soul - Soul Blenders
  • One, Two Step - Ciara
  • Hikaye - Enbe Orkestrası

Beşiktaş

  • The Slaughter - John Frusciante
  • Ne Farkeder - Yüzyüzeyken Konuşuruz
  • Babe I’m Gonna Leave You - Led Zeppelin

Caddebostan

  • Havana - Camila Cabello
  • Kedi Gelmiş - Müjde Tuğsuz
  • Hunting for Your Dream - Galneryus
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Cihangir

  • Over The Rainbow - Barbara Brown
  • Sarışın Kızıl - Hedonutopia
  • The Partisan - Leonard Cohen

Kadıköy

  • Twinkle Twinkle Little Star - Baby Sleep Music
  • Desert Father - Josh Garrels
  • İmkansızım - Ezhel

Maslak

  • Go Fuck Yourself - Two Feet
  • Heyecanı Yok - Gazapizm
  • Rockstar - Post Malone
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Nişantaşı

  • Love, Peace and Harmony – DrSha.com - Master Zhi Gang Sha
  • My Bonnie Lies over the Ocean - Baby Mozart
  • Fış Fış Kayıkçı - Çocuk şarkıları Superstar

Etiler

  • The Cure - Lady Gaga
  • Träumerei - Seyp Archipelago
  • Him & I (with Halsey) - G-Eazy
Etiketler: spotify
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