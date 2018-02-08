Kimileri sever, kimileri sevmez. Kimileri fazla abartıldığını düşünür, kimileri ise dünyanın en güzel şehri olarak görür. Kim ne derse desin İstanbul gerek ekonomisi, gerekse nüfusu ile pek çok ülkeden daha büyük, daha güçlü bir şehirdir.
Hal böyle olunca da şehrin müzik kültürü de semtten semte değişiklik gösterebiliyor. Dünyanın en popüler müzik servisi olan Spotify, İstanbulluların müzik zevkini gösteren bir liste yayınladı. Ocak ayının ilk iki haftasına ait verilerin baz alındığı listede İstanbul’un güzide semtlerinde en çok dinlenen üç parça gösteriliyor.
İşte semtlere göre İstanbul’da en fazla dinlenen şarkı ve sanatçılar:
Arnavutköy
- Manifesto - Sezen Aksu
- My December - Linkin Park
- rockstar - Post Malone
Bebek
- Nevermind (Alright) - Dennis Lloyd
- İmkansızım - Ezhel
- Geceler - Ezhel
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Beyoğlu
- Blending Soul - Soul Blenders
- One, Two Step - Ciara
- Hikaye - Enbe Orkestrası
Beşiktaş
- The Slaughter - John Frusciante
- Ne Farkeder - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Babe I’m Gonna Leave You - Led Zeppelin
Caddebostan
- Havana - Camila Cabello
- Kedi Gelmiş - Müjde Tuğsuz
- Hunting for Your Dream - Galneryus
Cihangir
- Over The Rainbow - Barbara Brown
- Sarışın Kızıl - Hedonutopia
- The Partisan - Leonard Cohen
Kadıköy
- Twinkle Twinkle Little Star - Baby Sleep Music
- Desert Father - Josh Garrels
- İmkansızım - Ezhel
Maslak
- Go Fuck Yourself - Two Feet
- Heyecanı Yok - Gazapizm
- Rockstar - Post Malone
Nişantaşı
- Love, Peace and Harmony – DrSha.com - Master Zhi Gang Sha
- My Bonnie Lies over the Ocean - Baby Mozart
- Fış Fış Kayıkçı - Çocuk şarkıları Superstar
Etiler
- The Cure - Lady Gaga
- Träumerei - Seyp Archipelago
- Him & I (with Halsey) - G-Eazy