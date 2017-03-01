Spotify, Kayıpsız Müzik Sunacak

Spotify, Tidal'ın abonelerine göz dikmiş durumda. Spotify'ın kayıpsız müzik hizmeti nasıl olacak? Detaylar haberde!

Tidal'ın kayıpsız müzik sunuyor oluşu, Tidal'ı Tidal yapan noktaydı. Fakat müzik servisi ve aboneliği konusunda çok daha popüler olan Spotify, Tidal kullanıcılarına da kucak açmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda Spotify, kendi kayıpsız müzik servisi olan Spotify Hi-Fi ismini verdiği hizmetini hazırlıyor.

Tidal üzerinde 20 dolar olan abonelik, yüksek kaliteli kulaklık alanlar için ürünün hakkını veriyordu. Spotify da bu tür kullanıcıları hedef almış durumda. Henüz Hi-Fi özelliğin ne zaman geleceğine dair resmi bir açıklama yok. Spotify, bu konuda da yorum yapmadı ve "sürekli yeni ürünleri deniyoruz" şeklinde kaçamak bir cevap verdi. Ancak The Verge sitesi ve Reddit kullanıcılarından gelen tespitlere bakıldığında, özelliğin yakında bizlerle olacağı kaçınılmaz.

Spotify, Hi-Fi servis ile kullanıcıların ilgisini çekecek. Zira hem Tidal hem de Apple Music gibi rakipler yerine kullanıcılar Spotify'ı tercih etmek için bir neden bulacaklar. Bu hizmet, Spotify için iki kat daha fazla para harcamasına da neden olmayacak, bu yüzden geç kalınmış bir hamle bile denebilir.