Sektörde yeterince açılım sağlayamayan firma, kendi video yayını platformunu oluşturmaya çalışıyor.

Spotify’ın orijinal video çalışmalarından vazgeçerek, kendi alanına dönüş yaptığı söyleniyor. Fakat firma video alanını bütünüyle terk etmiyor. Sadece orijinal içerik üzerine dönen kumarda, elini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Şu anda devam eden orijinal video serilerinin yeni bölümleri yayınlanmayacak ve halihazırda üzerinde çalışılan yayınlanmamış bölümler de çöpe atılacak. Bloomberg’in haberine göre Spotify’ın planı, müzik yayın servisi platformuna özgün video formatları oluşturmaya dayalı bir çalışma yürütmek.

Müzik telif hakları nedeniyle bu sektörde çok düşük kar marjlarıyla iş yapmak, oldukça külfetli. Spotify’ın tüm gelirinin %80’inden fazlası kayıt etiketlerine ve sektördeki diğer oyunculara gidiyor. Sadece yoğun bir kullanıcı rakamıyla rahatlatıcı anlamda kar oranlarını yakalayabilecek olan firma, şu an itibariyle reklam yoluyla sübvanse edilen ve tartışmalara yol açan ücretsiz üyelik seçeneğiyle Apple ve Google gibi rakiplerini ancak geçebiliyor. Ki bu girişim de Spotify’ın yıllık gelirinin sadece %10’una denk geliyor. Ücretsiz üyelik uygulaması aynı zamanda Taylor Swift gibi geçtiğimiz Haziran ayında sadece Spotify ve Apple Music gibi yayıncılarla ateşkes imzalayan çok sayıda tanınmış sanatçının da karşı çıkmasına neden oluyor.

Spotify bu nedenlerden ötürü son birkaç yıldır geleneksel televizyonculuk sektöründen artarak katlanan miktarlarda reklam paraları talep eden, kendine ait bir video yayını çalışmasını ortaya koymaya çalışmakla geçiriyor zamanını. Firma, kendi video platformunu oluşturmak için Comedy Central ve ESPN ile orijinal video konularında mevcut kanallarla lisans anlaşmalarına yatırımlar yapıyor. Spotify’ın mevcut uygulamasında Spotify Landmark ve Flash Frame gibi geçmişe dönük anıları içeren, Green Day, Metallica, ve Blink-182 gibi sanatçılarla yapılmış röportajları görebilirsiniz. Aynı zamanda RapCaviar gibi popüler ve etkin çalma listeleriyle birlikte, komedyen James Cordon’un ‘Traffic James’ adlı Carpool Karaoke’si üzerine hip-hop yapımıyla da program ortaklıkları var.

Yine de bu video çalışmalarının Spotify’ın para kazanmaya yönelik girişimleri üzerinde küçük bir etkisi var gibi görünüyor. Firma, Mayıs ayında yaptığı bütçe açıklamasında, 2016 yılında 3.4 milyar dolarlık gelire karşın mali kayıplarının 637 milyon dolara ulaştığını bildirmişti.