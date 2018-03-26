Spotify, Mali Büyümesinin Yavaşladığını Açıkladı

Spotify, geçtiğimiz sene yakaladığı büyüme oranlarına bu sene ulaşamayacağını duyurdu.

Spotify, Nisan ayının başlarında yapılacak olan kamuya açık tanıtımı öncesinde mali durumunu açıkladı. Geçtiğimiz üç aylık süreçte kaydettikleri mali büyümeyi değerlendiren yetkililer, halka arz sürecine girmeden önce değerlendirmeler yaptıklarını ve büyüme oranlarının kötü olmasa da bekledikleri seviyeye ulaşmadığını açıkladı. Bu senenin sonuna kadar aktif kullanıcı sayısının 198 milyon ile 208 milyon arasında olacağını düşünen şirket, eğer tahminleri doğru çıkarsa %26-32'lik bir artış yakalamış olacak.

Şirket yetkilileri, aynı zamanda bu sene içinde Spotify'ın tahmini değerinin 6.1 milyon dolar ile 6.6 milyon dolar arasında olacağını da açıkladılar. Geçtiğimiz sene %39'luk büyüme kaydeden şirket için bu oran, bu seneki tahminlere bakılacak olursa %20 ile %30 arasında olacak ve bu da Spotify'ın geçtiğimiz seneye oranla değer kaybettiğini gösteriyor.

Spotify'ın büyüme oranının azaldığı gözlemlenirken, yatırımcıların bu sene büyük bir atağa geçerek büyüyen Netflix'e yöneleceği tahmin ediliyor. Ancak bu tarz yorumlar yapabilmek için henüz erken olduğu da düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde Premium özelliğinin hackli uygulamalar yolu ile ücretsiz kullanımının önüne geçmek için adım atan firma, önümüzdeki dönem boyunca büyümesini yavaşlatan tüm koşulları ortadan kaldırmak için daha fazla çabalayacağa benziyor.