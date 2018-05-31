Spotify, geçtiğimiz günlerde yeni bir 'nefret söylemi politikası' izlemeye başladıklarını duyurmuştu ancak gelen eleştiriler sonrasında geri adım atıldı.

Spotify, geçtiğimiz günlerde duyurduğu bir kararla, nefret söylemi içeren şarkıların uygulamadan kaldırılacağını açıkladı. Yeni bir 'nefret söylemi' politikası oluşturduklarını ve artık böyle içeriklere yer vermeyeceklerini belirten şirket, ardından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. R. Kelly, Tay-K, ve XXXTentacion gibi sanatçılar üzerinden yürüyen tartışmalar sonucunda, şirket hatasını kabul edip geri adım attı.

R. Kelly, Tay-K, ve XXXTentacio'nun şarkıları, şiddet ve nefret söylemi içerdiği için kaldırılmış, sonrasında Spotify'ın bu tavrı ırkçı olduğu gerekçesi ile eleştirilmişti. Gelen eleştiriler sonrasında şirket, hata yaptıklarını söyledi ve yeni ve sağlıklı bir politika geliştirmek için insan hakları örgütleri ile çalışma kararı aldıklarını belirtti.

Spotify, yeni yayın politikası çerçevesinde eğer bir şarkı “bir gruba veya bireye karşı nefreti veya şiddeti açıkça teşvik ediyor, savunuyor veya üretiyorsa” yayından kaldırılabilecekti. Ancak yeni karar sonrasında ise yasaklı şarkıların ve sanatçıların platformda yeniden dinlenebilir olması bekleniyor.