Bu Sefer de Spotify’a Zam Geldi: İşte Yeni Premium Fiyatları!

Değişen Dolar kurunun etkisi Spotify’ı da vurdu. Spotify artık 9.99TL yerine 13.99TL oldu.

Türkiye’de artık iyice popüler olan online müzik servisi olan Spotfiy, popülaritesi devam etmesine rağmen Fizy, Türk Telekom Müzik ve tabiki Apple Music gibi rakipleriyle çekişirken değişen Dolar kuru sebebiyle zam yoluna gitti. Şubat 2017 itibariyle 9.99TL’lik premium paketini 13.99TL’ye güncelleyen Spotify, 14.99TL değerindeki Spotify Aile paketini ise 19.99TL’ye güncelliyor.

Ancak şu anda Spotify Premium ve Aile Paketini kullanan kullanıcıları için 3 ay süreyle eski fiyatlarıyla faturalandıracak olan Spotify, bu abonelerine Mayıs 2017 itibariyle bu yeni fiyatları sunacak.

Sebebi elbette Dolar kuru olan Spotify’ın ABD’de 9.99 Dolar’dan premium verdiğini düşünürsek zaten Türkiye’ye girdiğinden bu yana karlı bir aboneliğimiz olduğunu unutmamak gerek. Benzer bir zammın Apple Music tarafına da gelebileceğinden bahsetmiş olalım. Böylece Fizy ve Türk Telekom Müzik gibi hizmetlerin eline daha uygun fiyatlı olma kozu geçecek gibi.