Spotify, şimdilik iOS işletim sisteminde kullanılabilecek ve sanatçıların albümleriyle ilgili verileri takip edebileceği uygulaması "Spotify for Artists" i duyurdu.

Bildiğiniz gibi Spotify, profesyonel sanatçıların dışında, amatör sanatçıların da kendini tanıtmasını sağlayabilecek bir müzik dinleme uygulaması. Özellikle de ücretsiz kullanımının fena bir deneyim sunmamasıyla ve premium üyeliğinin fazla pahalı olmamasıyla, özellikle akıllı telefon kullanıcıları için, iyi bir müzik dinleme alternatifi. Ancak Spotify artık bunu şarkılarını koyan sanatçılar için de geliştirmek istiyor.

Eğer bir sanatçıysanız ve şarkılarınız Spotify üzerinde yayınlanıyorsa, şarkılarınızın ne kadar dinlendiğini, hangi aralıklarla dinlendiğini ve ne kadar hit aldığı gibi bilgilere Spotify for Artists sayfasında browser üzerinden erişebiliyordunuz.(Merak edenler için, buradan ulaşabilirsiniz.) Şimdi ise Spotify bunu bir uygulama haline getirerek, şarkılarını Spotify üzerinden paylaşan sanatçıların, şarkılarıyla ilgili anlık verileri alma deneyimini arttırmayı hedefliyor.

İlk olarak iOS'e çıkan ve ilerleyen zamanlarda ise Android işletim sistemine uyumlu da piyasaya sunacakları "Spotify for Artists" uygulaması, neredeyse tarayıcı üzerinden yaptığınız tüm monitörleme özelliklerini erişim sağlayacak. Canlı verileri almanızı sağlayan uygulama üzerinden ise şarkı yayınlayıp yayınlayamayacağınız ise şimdilik belli değil. Eğer Spotify'da sanatçı hesabına sahipseniz kullanabileceğiniz uygulamayı, aşağıdaki bağlantıdan iOS için indirebilirsiniz.