Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından Spotify, Climatune isimli yeni projesiyle birlikte şehirleri baz alarak şarkı önerisinde bulunuyor.

Dünya genelinde en fazla kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify'da ruh halinize ya da o anda yapacağınız şey ile ilgili şarkılara ulaşabileceğiniz birçok çalma listesi bulunuyor. Bunun yanı sıra Spotify dinlediğiniz şarkılardan sevebileceğiniz şarkıları tahmin ederek size öneriyor.

Hal böyle olunca da algoritmasını ruh halinizden hangi saatte hangi koşulda hangi şarkıyı dinleyebileceğinizi anlayabilecek şekilde geliştiren Spotify, popüler hava durumu servisi Accuweather ile iş birliğine gitti. İki servisin ortak olarak temellerini attığı Climatune projesi, şehirlerin hava durumuna göre şarkı öneriyor.

Peki Spotify hava durumuna göre nasıl şarkı önerecek?

Burada hem Accuweather'ın hem de kendi veritabanından faydalanan Spotify, hangi aylarda hangi hava koşullarında hangi şehirdeki kullanıcıların hangi şarkıları dinlediğini analiz edebiliyor ve buna göre şehirlerde hava durumuna göre dinlenen şarkıların listesini çıkarıyor. Ancak şu anda kendi şehrinizi seçemiyor, rastgele olarak karşınıza çıkan şehirlerde neler dinlendiğine göz atabiliyorsunuz.

Eğer Spotify kullanıcısıysanız henüz beta sürecinde olan Climatune servisine bu bağlantıya giderek ulaşabilirsiniz.