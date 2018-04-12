Spotify, bugün yaptığı duyuruyla San Francisco merkezli bir şirket olan Loudr'ı satın aldığını açıkladı. Loudr'ın Spotify'ın yaşadığı telif sorunlarına çözüm getirebilecek bir teknolojiye sahip olduğu düşünülüyor.

Son yılların ne önemli eğlence merkezli girişimlerinden birisi olan Spotify, gelişimini sürdürüyor. Şirket son olarak Loudr'ı satın alarak, içerik oluşturucularının, müzik yayıncılarının ve dijital müzik hizmetleri veren şirketlerin telif haklarının kolay izlemesini ve ödemesini kolaylaştırıyor. Loudr, müzik yapımcılarının haklarını koruyan bir algoritma kullanıyor ve bu algoritma sayesinde müzik yayıncıları için katalog oluşturabiliyor, hak ettikleri kadar telif hakkı almalarına yardımcı oluyor.

Bu anlaşmayla birlikte lisans ve telif ödemeleriyle sorun yaşayan Spotify, bu sorunu büyük ölçüde aşmış görünüyor. Geçtiğimiz yıllarda bu sorun yüzünden birçok dava ile uğraşan Spotify, 2016 yılında ABD'nin Ulusal Müzik Yayıncıları Derneği ile anlaşarak 21 milyon dolar ödedi ve bu miktar diğer davalarla birlikte 43.5 milyon dolara kadar ulaşıyor. Ülkemizde de faaliyet gösteren Spotify, genel olarak çok fazla problem yaşamadı diyebiliriz.

Spotify yetkilileri yaptıkları basın açıklamasıyla, Loudr çalışanlarının New York ofislerine katılacağını söyledi. Loudr geliştirdikleri, algoritma sayesinde müzik yapımcılarının internet üzerinden kolay bir şekilde lisans almalarını sağlayarak telif sorununa zekice bir çözüm üretiyor.