Spotify, Sonunda Apple Watch'lara Geliyor!

Spotify'nin girmediği yer kalmadı. Milyonlarca şarkıya ev sahipliği yapan Spotify, Apple Watch'a uygulama olarak gelecek.

Eğer elinizde bir Apple Watch varsa, son senelerin en popüler müzik uygulaması Spotify’nin eksikliğini fark etmişsinizdir. Uygulama telefonunuzda yüklü olduğunda Apple Watch üzerinden kontrol edebiliyorsunuz, ancak bizzat Apple Watch’un üzerinde bir uygulama yer almıyor.

Geliştirici Andrew Chang, bu olayı değiştirmek için kendi uygulaması Snowy'yi duyurmuştu. Ancak Şubat ayında Chang, Spott olarak adlandırılan uygulamanın adının ve arayüzünün çok fazla Spotify benzeri olduğunu düşünen Spotify ile iletişime geçme kararı aldı. Normalde bir telif sonucu uygulamayı kapatmayı düşünen Spotify, Chang’in yaptığı işten etkilenmiş olacak ki Apple Watch’da çalışacak bir Spotify uygulaması geliştirmek için Chang’i işe aldı.

Snowy, yakın bir zamanda Spotify desteği ile gelecek. Uygulamada Siri desteği, kaydırma tabanlı oynatma denetimleri gibi birçok özelliğin bulunması bekleniyor. Apple Watch’a bağlı bir iPhone olmaksızın hareket halindeyken müzik dinlemenize olanak tanıyan uygulama, çalma listeleri indirmenize ve bunları çevrimdışı olarak dinlemenize olanak tanıyor. Umarım bu özellikler resmi sürümde de geçerli bir şekilde çalışır.

Spotify’nin resmi Apple Watch uygulamasının çıkış tarihi net olarak bilinmiyor, ancak yakın bir zamanda Apple Watch kullanıcılarına sunulacaktır.