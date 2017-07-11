Spotify, Sony Music ile Önemli Bir Anlaşma Yaptı

Bu yıl halka açılacak olan firma, öncesinde olabildiğince kar edebilmek için farklı stratejiler deniyor.

Sony Music ve Spotify nihayet lisans anlaşması yaptılar. Söylendiği kadarıyla yapılan anlaşma hemen yürürlüğe girecek. Dünyanın en büyük kayıt firmalarından biri olan Sony Music, RCA ve Columbia’nın sahibi. Aynı zamanda Journey’den Avril Lavigne’e, Future’dan The Chainsmokers’a sanatçıları temsil ediyor.

Varılan anlaşma hakkında henüz halka bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte Spotify’ın Nisan ayında Universal Music Group ile yaptığı anlaşma koşullarının benzerlerinden oluşuyor olması ihtimal dahilinde. Bu anlaşmaya göre UMG’nin sanatçıları yeni albümleri yayınlandıktan sonra Spotify’dan iki hafta süreyle alabilecekler, ve bunun karşılığında üye sayısı arttıkça elde edilen gelirden Spotify’a pay verilecekti (Mart ayında 50 milyon üye sayısına ulaşan Spotify’ı Haziran ayında 27 milyon kullanıcı ile Apple takip ediyordu). O zamanlar Spotify’ın marka ödemesi, yayından elde ettiği gelirin %55’inden %52’ye düşmüştü.

Spotify tüm büyük markalarla benzer anlaşmalar yapmayı tasarlıyor

Spotify halen benzeri bir anlaşmayı Warner Music Group ile devam ettiriyor. Bu anlaşmalar firma için önem taşıyorlar; firma bu yıl halka açılmadan önce kar etmek için bir yol bulmak zorunda.

Sony ile yapılan anlaşma Spotify’da gerçekleşen birkaç diğer bariz değişimle birlikte geldi. Taylor Swift geçtiğimiz ay servise geri dönmüş, canlı yayın çağındaki sanatçı hakları ile ilgili en önemli görüşmeyi az ya da çok sona erdirmişti. Dün de Spotify’ın ücretsiz kullanıcılarına reklam yapmak isteyen markalar için yeni veri toplama araçlarını duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl ise ‘sponsor şarkılar’ ve tanınmış sanatçılarla yapılan diğer çeşit ödemeli ortaklıklar gibi konularda bazı denemeler yapmıştı.

Atılan bu büyük adımlar, Spotify’ın halka açılarak 2016 yılı Mart ayında aldığı 1 milyar dolarlık borç üzerindeki hisse artışlarını yavaşlatması için anlam ifade ediyor. Verilen bu finans kararı Spotify’ın agresif büyüme stratejisinin bir parçası olarak halka açıklanmıştı.