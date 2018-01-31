Spotify, yalnızca çalma listesi dinlemek isteyenler için Stations adında ücretsiz bir uygulamayı denemeye başladı. Uygulama ücretsiz olduğu için uygulama içi reklamlar olacak.

Popüler müzik dinleme servisi Spotify, Stations adında yalnızca popüler ve kişiselleştirilmiş çalma listelerini dinleyebileceğiniz yeni bir uygulamayı test etmeye başladı. Spotify, son derece basit bir arayüze sahip olan Stations uygulamasını ‘Sevdiğiniz müzikleri dinlemenin en basit yolu’ olarak tanımlıyor.

Henüz deneme aşamasında olan Stations’a şu an için yalnızca Avustralya’da erişim sağlanabiliyor. Bu nedenle yalnızca Android kullanıcılarına yayınlanan uygulamayı henüz test etme şansımız olmadı. Fakat uygulama görsellerine bakarak son derece basit fakat kullanışlı bir arayüze sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Uygulamayı açtığınızda karşınıza büyük puntolarla yazılmış, içinde Haftalık Keşif ve Yayın Radarı’nın da olduğu bir liste geliyor. Herhangi bir parçayı dinlemeye başladığınızda uygulamanın altında oynatıcı görünüyor. Ayrıca yalnızca istasyonlar dinleyebileceğiniz için uygulamada bir arama çubuğu bulunmuyor.

Stations, ücretsiz bir uygulama ve tahmin edebileceğiniz gibi reklam göreceksiniz. Daha önemlisi ise ücretli Spotify aboneleri dahil kimse istasyonlardaki parçaları atlayamayacak. Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz gibi Stations uygulamasının müzik çalarında bir ileri atla ya da geri dön butonu bulunmuyor.