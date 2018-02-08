Spotify Türkiye Ofisini Kapatma Kararı Aldı

Spotify, ofis kapandıktan sonra özel bir ekiple Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek.

İnsanların müzik dinleme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirip internetin olduğu her yerde (hatta olmadığı zamanlarda da) müziğe kolaylıkla ulaşabilmenin imkanını tanıyan Spotify, flas bir Türkiye kararı aldı. Teknoloji blog'u Digital Age, dünyanın en büyük müzik platformu Spotify’ın Türkiye ofisini kapatacağını duyurdu.

Spotify Türkiye konuyla ilgili yaptığı açıklamada,”Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor.” dedi.

Bundan sonra Spotify, Türkiye’deki çalışmalarını bölge ve ülke temsilcilikleri üzerinden yürütecek. Plak şirketleri ve sanatçılar da bu temsilcilerle iletişim halinde olacaklar. 2013 yılılında açılan Türkiye ofisi, 10 kişilik bir ekiple olduça başarılı işler çıkardı ve kapatılması oldukça üzücü. Kapatılma kararının neden çıktığıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.