Spotify, Yeni Çıkan Müzikleri Sadece Premium'a Sunacak!

Ücretsiz müzik yayıncılığı konusunda müzik endüstrisinin girişimleri sonuç veriyor. Spotify yeni müzikleri eskiyince ücretsiz olarak sunacak.

Spotify’ın müzik severlerin gönlünde taht kuran ücretsiz servisindeki sınırlandırmalar artıyor. Söylentilere göre firma yeni çıkan şarkıların ücretsiz servis kullanıcıları tarafından dinlenmesini engelleyecek.

Müzik aktarım hizmetini, büyük müzik üreticileri ile yaptığı yeni bir anlaşmaya göre düzenleyecek olan firma söz konusu yapımcılardan çıkan müzikleri abonelik ücreti ödemeden dinlemek mümkün olmayacak. Demek oluyor ki, sevdiğiniz ve takip ettiğiniz bir sanatçının son albümünü ücretsiz servis üzerinden dinlemek için biraz beklemeniz gerekecek. Spotify, karşısında uzun zamandır direndiği müziğinin bir kısmını sadece ücretli abonelerine sunma fikri karşısında pes etmiş durumda.

Bu durum tabiki yapımcı ve sanatçıların işlerin değerini arttırma mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Örneğin Taylor Swift, 2015 yılında çıkan yeni albümünü koymayı reddetmişti. Çünkü şirket onun albümünü yalnızca premium kullanıcılar için değil tüm kullanıcılar için yayınlayacaktı, tıpkı diğer tüm müzikler gibi. Sonrasında bunun gibi olaylar müziğe değer biçme konusunda tartışmalara neden oldu.

Universal, Sony ve Warner ile yapılan müzakerelerin birkaç hafta içinde tamamlanacağı bildirildi. Spotify şu anda sitesine göre 50 milyondan fazla abone ve 100 milyondan fazla üyesi bulunuyor. Platformda 30 milyondan fazla şarkı var. Durum böyle giderse ücretsiz üyelerle reklamlı müzik dinleme yoluyla elde edilen gelirlerin düşeceği ve premuim abonelik fiyatlarının artacağı öngörülebilir.