Popüler çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, ücretsiz sürüm kullanıcıların çok hoşuna gidecek bir özellik test etmeye başladı. Eğer test aşaması başarılı olursa mevcut ücretsiz sürümde geçilemeyen reklamlar atlanabilecekler.

Spotify’ı mobil cihazlarda ücretsiz olarak kullanmak, bazı özellikler sınırlandığı için büyük bir sıkıntı. Saat başına 6 şarkıdan daha fazla değişim yapılamadığı gibi, listelerden istenilen şarkının seçilip çalınması da imkansız. Tüm bunlar haricinde sevilen bir liste bütünüyle oynatılsa bile reklamlar can sıkıyor. Spotify, bir pilot pazar gözüyle baktığı Avustralya’da ücretsiz sürümde reklam atlama özelliğini test etmeye başladı.

Kullanıcıların ilgilerini çekmeyen reklamları atlayabilecekleri bu özellik, Spotify’in kişiye özel reklamlar düzenlemesini de kolaylaştıracak. Eğer bir reklamı geçerseniz, o reklam benzerinde başka bir reklamla karşılaşamayacaksınız. Ayrıca geçmediğiniz reklamlar ve benzer tarzda olanlar için sizin kullanıcı profiliniz de çıkartılmış olacak. Bir nevi Spotify, kendi reklam verilerini kendisi oluşturacak.

Premium sürüm kullanıcıları zaten reklamları atlayabiliyorlar. Bu yöntem, YouTube’un kişiselleştirilmiş reklamlar için yaptığı yöntemin neredeyse aynısı. Kullanıcı reklamı beğenmezse geçer, geçerse benzer reklamların gösterimi azaltılır. Ben deterjan reklamı görmek istemiyorsam geçerim, geçersem daha az deterjan reklamı görürüm. Bunu yaparken kulaklık reklamlarını geçmezsem, kulaklık reklamlarının görme sayım artar. Bu şekilde kişiye özel hedefli pazarlama teknikleri, firmaların reklam gelirlerini de arttırır. Diğer taraftan kullanıcının da gönlü alınmış olur.

Bunun karşılığında da kullanıcı, kendi karakteristik özelliklerinden dolayı kaynaklanan tercihlerini Spotify’a bildirir. Spotify, o kullanıcının alışkanlıklarını belki en yakın arkadaşından daha iyi bilir.

Spotify’ın ücretsiz sürümde reklam atlama özelliğini ne zaman sunacağı henüz net değil. Lakin bir test süreci başlatıldıysa firmanın sonuçları değerlendirip aksiyon alması biraz vakit istiyor.