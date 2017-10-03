Finery, giysi kataloğu oluşturan ve bazı sitelerin müzik koleksiyonu sunması gibi sınıflandıran bir web sitesi.

Site bu düşünceyi Triplt, Spotify gibi servislerden almış. Finery’nin kurucu ve CEO’su Whitney Casey yaptığı bir söyleşide “Biz, iTunes ve Spotify müzik alanında ne ise, giysi alanında öyle olmak istiyoruz. Her gün en az bir kez değiştiririm üstümü. Bazen iki, üç kez olur bu. Hepimizin yaptığı bir şeydir bu sıklıkla. Öyle sanıyorum ki kendimize müzik listesi hazırlamaktan daha sık yapıyoruz biz bu işi” diyor.

Fakat, istediğiniz tavsiyeleri edinmek için Spotify ve Netflix gibi servislere sevdiğiniz grupları ve filmleri söyleme zorunluluğunuz olmakla birlikte, Finery’den sıklıkla alışveriş yapan biriyseniz, size gardrobunuzu sizin adınıza renklendiriyor. Siteye e-posta adresinize erişim izni verdiğinizde size geçmiş on yıla ait tavsiye dolaplardan seçmeleri gönderiyor. Daha sonra elbise ve aksesuarları bir araya getirerek, online alışveriş eşyalarınıza online göz atmanızı sağlıyor. İster mağazadan aldığınız giyim eşyaları arasından arama yaparak bu koleksiyona ekleyebiliyor, isterseniz büyük annenizin sizin için ördüğü süeterin bir fotoğrafını siteye yükleyebiliyorsunuz.

Tabii veri ihlallerinin sıklıkla yaşandığı bir çağda, bir firmaya e-posta adresinize erişim izni vermek pek işinize gelmeyebilir. Bu noktada Casey, sitenin size özel e-postalara göz atmadığını belirtiyor. “Sistemi sadece kıyafet, makyaj, ve aksesuar tipi şeyleri alması yönünde eğittik. Çünkü sadece bu tip veriler bile başlıbaşına oldukça fazla yer tutuyorlar” diyor Casey.

O noktadan itibaren tavsiyenizi, beğeneceğiniz bir şeye çevirmek için bir çok aşama gerçekleştiriliyor. Casey yine bu konuyla ilgili olarak şöyle diyor: “Sistemimiz tüm bu kişisel şeyleri ‘A evet, bu beyaz renk bir ‘Celine Mule’ , ‘bahar ya da yaz kreasyonu bu’ diyebileceğimiz bir hale getirebilmemiz için diğer uçta yapacağımız analizlere veri sağlamak üzere kullanıyor.”

Casey’e göre görüntü tanıma işlemindeki tutarlılık oranı, %97 seviyelerinde. Site, 3 milyonun üzerinde sınıflandırılmış özgün eşyaları bünyesinde barındırıyor ve 625 marka ve mağazadan oluşan önerileri destekliyor. Olur da kullanıcılardan bazıları yeni açılan bir butikten ansızın bot satın alırlarsa, Finery veri tabanında bulunmayan önerileri nasıl işleyeceğini öğrenecektir. E-Posta adresiniz Finery hesabınızla ilişik olduğu için, siteye giriş yaptığınızda yaptığınız yeni alışverişler gardrobunuza eklenmektedir.

Bununla birlikte yine de e-posta adresini ilişkilendirmekten çekinenlerdenseniz, dolabınıza eşya eklemenin başka yolları da var.

Casey “Her zaman derim, ‘Google’da bulacağınız her şeyi gardrobunuza koyabilirsiniz’ “ diyor.

Kullanıcıların siteye verdikleri tüm bilgilerle birlikte Finery’ de, kullanıcıların kendi dolaplarını büyük oranda kendilerinin tasarlayabileceği araçlar geliştirecektir.

Zira Casey “Sağladığınız veriler, bir işe yaramalı” şeklinde yerinde ve makul bir düşünce taşıyor.

Daha Nisan ayında faaliyete başlayan Finery’nin 17 çalışanı var. Ulvi amaçlar taşıyan firmanın iki adet veri bilimcisi ve birkaç da kodlayıcısı mevcut.