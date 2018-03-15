Spotify 'Uygulama İçi Sesli Arama' Özelliğini Test Ediyor

Spotify'da sesli arama yapmak zaten mümkün ancak bunu sadece Alexa ya da Google Asistan gibi sesli asistanlar ile yapabiliyorduk. Ancak Spotify, bunlara ihtiyaç olmadan sesli arama yapabilmemiz için çalışmalara başlamış gibi görünüyor.

Bir Spotify kullanıcısı geçtiğimiz günlerde uygulama içinde bir sesli arama ikonu gördü. Sonrasında Spotify tarafından doğrulanan haber, henüz geliştirme aşamasında olduğu için kullanabilmemiz mümkün görünmüyor. Kullanıma sunulduğunda ise bir sanatçıyı, çalma listesini ya da parçayı komut vererek dinlemek mümkün olacak.

Spotify'ın bu atağı ise akıllara bazı sorular getirdi. Son dönemde Amazon, Google gibi dev şirketlerin sürekli olarak geliştirmeye başladığı sesli kontrol ve akıllı hoparlör alanına Spotify'da el atmak istiyor olabilir. Uygulamanın kullanım alanı da düşünüldüğünde bu mantıklı bir karar olabilir gibi görünüyor. Ancak bunlar konunun kesinlik kazanmamış tarafı. Kesin olan tek bilgi ise yakın zamanda Spotify'da başka bir asistana ihtiyaç duymadan sesli arama yapabilecek olmamız.

Spotify kullanıcıları ise bu habere çok sevineceğe benziyor. Tıka basa dolu bir otobüste ellerimizi kullanmamıza gerek kalmadan dilediğimiz şarkıyı açabilmek ya da ellerimizde market torbaları varken dinlediğimiz listeyi değiştirmek büyük kolaylık olurdu. Peki sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Spotify yalnızca sesli arama özelliğini aktifleştirip kenara mı çekilir yoksa her geçen gün kullanıcısı artan akıllı hoparlör işine de girer mi?