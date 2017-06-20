Spotify Uygulaması Windows Mağaza'ya Geldi

Artık Windows kullanıcıları, Windows Uygulama Mağazası'ndan Spotify'ı indirebilecek.

Microsoft'un özellikle Windows 10 işletim sistemiyle birlikte ilgi göstermeye başladığı uygulama mağazası Windows Mağaza gün geçtikçe uygulama bakımından zenginleşmeye devam ediyor. Şimdi de popüler müzik platformu Spotify'ın uygulaması Windows Mağaza'da yayınlandı.

Spotify'ın Windows Mağaza'da yayınlanan uygulaması arayüz açısından her ne kadar Spotify'ın bilgisayar için olan programından pek de farklı bir görünüme sahip olmasa da özellikle tablet modunda daha ferah kullanım ve dokunmatik olarak daha iyi bir kontrol sağlıyor.

Eğer siz de Spotfiy abonesiyseniz ve Windows 10 bilgisayarınız varsa, bu bağlantıya giderek Spotify'ın yeni Windows uygulamasını indirebilirsiniz.