Spotify'ın yeni özelliğiyle, kullanıcıların dinleme tercihlerine göre Eventbrite konserleri tanıtılacak ve Eventbrite üzerinden bilet alınabilecek.

Eventbrite, etkinliklerini kullanıcılara dinleme tercihlerine ve konumlarına göre tanıtacak yeni bir Spotify entegrasyonunu duyurdu. Öneriler bir sanatçının "Konserler" sekmesinde yer alacak ve yeni tur tarihleri yayınlandığında e-postalarda kullanıcılara gösterilecek.

Spotify, 2015 yılında konserler özelliği aktif etmişti ve konserler sekmesinden, bilgi alabiliyorduk ve dinlediğimiz sanatçıların tur tarihleriyle ilgili e-posta gönderiyordu. Bu yeni entegrasyon ise, Eventbrite'ın Spotify'in algoritmasını kullanarak daha fazla insanın festivallerine gelmesini ve biletlerden daha fazla gelir etmeyi sağlamanın başka bir yolu.

Spotify uygulaması üzerinden bilet satın alamazsınız fakat Eventbrite'a tıklayarak kendi sitesinden bilet satın almanız mümkün. Spotify, bugün 140 milyon aktif kullanıcı bulunduğunu açıkladı ve Eventbrite'in Spotify'ı seçmesindeki önemli nedenlerden biri de vurgulanmış oluyor.