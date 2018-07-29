Sizler için bir karşılaştırma listesi hazırladık. Spotify ve YouTube Music'in avantajlarının ve dezavantajlarının yer aldığı listede her iki müzik akışı servisi ile ilgili merak ettiklerinizi bulacaksınız.

Müzik dinlemek belki de her insanın en sevdiği eylemler arasında bulunuyor. Özellikle müzik akış servisleri çeşitliliği çokken arasında seçim yapmak da pek kolay olmuyor.Fakat en çok kullanılan müzik servisi Spotify ile, büyük bir hızla Spotify'a yetişen YouTube Music arasında bir kapışma olacak gibi duruyor. Her iki servisin de çok fazla dinleyicisi var ancak bu karşılaştırmada akıllı telefonlar ve tabletler için uygulamaların işlevselliğine odaklanacağız.

Müzik

Müzik akış servislerinin olmazsa olmazı elbette müzik. Müzik akış hizmetleri ucuz olabilir, mükemmel bir uygulamaya ve çok sayıda benzersiz özelliğe sahip olabilir, ancak iyi bir müzik olmadan geleceği olmaz. Müzik içeriği, sanatçılar ve albümler konusunda hem Spotify hem de YouTube Music'te bulabileceğiniz güzel içerikler var. Bu nedenle, her iki platformda da dinlenecek hoş bir şey bulamamak zor olur. Ancak, YouTube Music'te, konserler, canlı performansların kayıtları ve dünyanın herhangi bir platformunda bulunmayan remiksler gibi özel içerikler var. Spotify'da da etkinlikler ve konserler var ancak bunların sayısı YouTube'daki kullanıcı içeriğinin genişliğiyle karşılaştırılamaz.

Filtreleme

Google, arama sistemini Spotify'dan daha etkili bir şekilde yürütmeyi başarıyor. YouTube Music'te şarkı, albüm, sanatçı ve oynatma listelerini istediğinize göre arama çubuğunun altındaki kısımdan doğrudan filtreleyebilirsiniz. Spotify, sonuçları aynı kategorilerde sunar, ancak bunları filtrelemek imkansızdır.

Çalma Listeleri

Spotify'da en çok Google muadiline kıyasla beğenilen şey, ruh hallerine, belirli konulara, hava durumuna, filmlere, TV dizilerine vb. göre özelleştirilmiş çalma listelerinin bulunmasıdır. Spotify’ın temalı oynatma listeleri koleksiyonu, şu anda YouTube Music'teki oynatma listelerinden daha üstündür. Google’ın kullanıcıları oynatma listeleri oluşturur, ancak bunların Spotify kullanıcıları tarafından yapılan oynatma listelerinden gerçekten daha iyi olduğu söylenemez.

Radyo

Her iki servis de Radyo fonksiyona sahiptir. Bir sanatçıdan, bir albümden veya bir şarkıdan radyo dinlemeye başlayabilir ve hem YouTube Music hem de Spotify, orijinal temadan çok uzaklaşmadan farklı sanatçılarla çalma listeleri oluşturabilirsiniz.

Keşfet

Aynı şekilde, her iki aktarım hizmetinin de yeni içeriği keşfetmek için bir sayfası vardır. Spotify, o an için uygun gördüğü yatay bir çalma listesi listesine sahiptir. Ayrıca konular, türler veya ruh halleri için dikey bir listede var. Youtube Music ise, Hotlist'te dünyanın dört bir yanındaki popüler albümlerin veya parçaların bir koleksiyonunu içerir.

Premium

YouTube Music Premium’u aylık 9,99 ABD doları fiyatıyla dinleyebilirsiniz. Bu paket, reklamsız olarak ihtiyacınız olan tüm müziklere erişmenizi sağlar. Bu, çevrimdışı olarak indirilebilir ve arka planda oynatılabilir (uygulamaları değiştirirseniz veya akıllı telefon ekranınızı kapatırsanız müzik durmaz). Bu tür bir premium hesap kullanırken, seçilen şarkının veya sadece klasik albüm kapağının videosunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini de seçebilirsiniz. Spotify, YouTube’un ücretsiz sürümünden çok daha iyi. Arka planda müzik çalabilir ve yalnızca zaman zaman reklamlarla kesintiye uğrayabilirsiniz. Hizmeti ücretsiz olarak kullanabilir ve kendi çalma listelerinizi, kullanıcılar tarafından oluşturulanları dinleyebilirsiniz. Spotify Premium, aylık 9.99 $ 'lık maliyetle (ülkemizde 14,99 TL) istediğiniz herhangi bir şarkıyı dinleme ve çevrimdışı dinlemek için indirmenize izin veriyor.

Hangisi daha iyi?

Her iki akış platformu da çok iyi ve çeşitli avantaj ve dezavantajlara sahip. Bu, Spotify Premium kullanıcılarının yeni hizmete geçmek için derhal aboneliği iptal etmek için acele etmeleri gerektiği anlamına gelmez. Spotify, şimdiye kadarki en eksiksiz platformlardan biridir ve eğer odağınız öncelikle müzik üzerindeyse, daha uygun bir servistir. Ancak ilginiz görsel-işitsel içerik üzerindeyse Youtube Music daha iyi bir seçenektir.