Stajyerlerine 'Deli' Gibi Ücret Ödeyen 17 Bilişim Devi!

Keskin tahminleri ile ün kazanan analist şirket GlassDoor, kayda değer bir araştırmaya imza atıp stajyerlerine yüksek maaş ödeyen bilişim devlerini araştırmak için kollarını sıvadı. Arraştırmadan çıkan sonuçlar muazzam düzeyde. Basit bir örnek vermemiz gerekirse Facebook, bir stajyerine aylık 8000 dolar ücret ödüyor.
Basit bir hesapla, Facebook'ta çalışan bir stajyerin bile yıllık 6 haneli bir maaş aldığını söyleyebiliriz. Alandaki eli bol tek şirket Facebook değil: Amazon, Google, Microsoft, Salesforce ve Apple da fazlasıyla bonkör. Söz konusu şirketler aslında geleceğe yatırım yapıyorlar. Çünkü çekirdekten yetişmiş her yetenekli stajyer, firmanın geleceğine yazılan artı bir değer konumunda.
Doğal olarak Silikon Vadisi ve New York'ta bulunan şirketler, diğerlerinden daha bonkör. Eh, ne de olsa dünyanın en zengin şirketleri bu alanlarda konumlanmış durumda.
Karşınızda stajyerlerine karşı en bonkör davranan 17 firma:
- Facebook – Aylık Maaş: 8000 dolar
- Microsoft – Aylık Maaş: 7100 dolar
- Salesforce – Aylık Maaş: 6450 dolar
- Amazon – Aylık Maaş: 6400 dolar
- Apple – Aylık Maaş: 6400 dolar
- Bloomberg – Aylık Maaş: 6400 dolar
- Yelp – Aylık Maaş: 6400 dolar
- Yahoo – Aylık Maaş: 6080 dolar
- VMware – Aylık Maaş: 6080 dolar
- Google – Aylık Maaş: 6000 dolar
- Nvidia – Aylık Maaş: 5770 dolar
- Intuit – Aylık Maaş: 5440 doolar
- Juniper Networks – Aylık Maaş: 5440 dolar
- Workday – Aylık Maaş: 5440 dolar
- Adobe – Aylık Maaş: 5120 dolar
- MathWorks – Aylık Maaş: 5120 dolar
- Qualcomm – Aylık Maaş: 5040 dolar