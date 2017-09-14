Stalkerlar Toplanın! iPhone X'da 'Screenshot' Nasıl Alınır?

iPhone X'da home tuşu yok. Bu nedenle artık yeni bir ekran görüntüsü alma yöntemine sahibiz.

Sıradan bir hayat süren herkes, iPhone X’da home tuşu olmadığını öğrendiğinde ana sayfaya nasıl döneceğini merak eder, bir stalker ise sadece nasıl ekran görüntüsü alacağını…

Eski iPhone’larda ekran görüntüsü almak için home ve güç tuşunu aynı anda basılı tutmanız gerekiyordu. Fakat iPhone X ile birlikte ev tuşunu uğurladık. Artık ekran görüntüsü almak için yeni bir yöntemimiz var.

Boydan boya ekranı olan iPhone X’da ekran görüntüsü almak için güç ve ses açma butonlarına aynı anda basmanız yeterli olacak. Bu sayede bir ekran görüntüsü alabileceksiniz.

iPhone X’un tasarımını hepiniz biliyorsunuz; sıfır çerçeve, boydan boya ekran, sadece yukarıda ahize, kamera ve sensörler için ‘küçük’ bir girinti. İşte o girinti, Apple’ın dikkatinden kaçmış olacak ki ekran görüntüleri ‘yamuk’ bir şekilde alınıyor. Daha net açıklamak gerekirse, aldığınız ekran görüntüsünün üst kısmında cihazın üzerinde bulunan girinti şeklinde bir boşluk oluyor.

Bu çok büyük bir hata olsa da bir dikkatsizlik sonucu oluştuğunu ve Apple’ın bir güncelleme ile bu sorunu düzelteceğini umut ediyoruz.