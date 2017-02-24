Star, NTV ve NTV Spor Gibi Kanalların Satışı İçin Yalanlama!

Dün sizlerle beIN Medya tarafından satıldığına dair söylentileri paylaştığımız Doğuş Grubu, beklenen açıklamayı yaptı. Ancak satışı yalanlayarak.

Bildiğiniz gibi daha önce Digiturk’ü satın alarak Türkiye pazarına resmen giriş yapan Katar firması beIN Medya için sizlerle dün aralarında Star TV, NTV ve NTV Spor’un da bulunduğu Doğuş Yayın Grubu’nu da satın aldığına dair gelen bilgileri paylaşmıştık.

Ferit Şahenk’in kararıyla alındığı iddia edilen bu karar için resmi açıklamayı beklerken Doğuş Grubu tarafından tam tersi bir açıklama geldi. Doğuş Grubu'nun sahibi olduğu kanalların satışına ilişkin görüşmeler yürütüldüğü yönündeki iddiaları sadece söylenti olarak nitelendiren Doğuş, şu anki durumda herhangi bir satışın söz konusu olmadığını belirtiyor. Yani Doğuş Yayın Grubu’nun beIN Medya’ya satılması söz konusu değil.

Konu hakkında yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Televizyon, radyo, internet ve dergicilik alanında yıllardır başarıyla sürdürdüğü dinamik yayıncılık anlayışı ve lider markalarıyla ülkemizin önemli değerlerinden olan Yayın Grubumuzun tamamına veya herhangi bir markasına ilişkin olarak iddia edildiği gibi beIN ile bir anlaşma bulunmamaktadır.

Bu anlamda çok önemli bir girişimimiz olan Puhu TV'yi 2017 yılı başında ülkemizde hizmete açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğuş Grubu olarak vizyoner, yenilikçi ve girişimci bakış açımızın bir parçası olarak sürekli yeni fırsatları gözlemliyoruz. Bu hedef doğrultusunda

Türkiye'ye ekonomik, sosyal, kültürel anlamda değer katacak, aynı zamanda istihdam yaratacak yeni yatırım fırsatlarını da her zaman değerlendirmekteyiz"