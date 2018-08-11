Star Trek serisinin 4. filminde büyük bir ayrılık yaşandı. İki önemli oyuncunun daha yüksek ücret istediği iddiası, Hollywood'da ses getirdi.

Hollywood Reporter tarafından gelen bilgilere göre, Chris Pine ve Chris Hemsworth, Paramount Pictures ile aralarındaki bazı anlaşmazlıklar sebebiyle Star Trek serisinin 4. filminden ayrıldı.

'Kelvin Timeline' adı verilen önceki 3 Star Trek filminde Capt. Kirk rolünde olan Pine, 2009 yılından beri bu seride yer alıyordu. Hemsworth'ün ise Kirk'ün babası rolüyle son filmde oynayacağı beklenenler arasındaydı. Bu ayrılığın ardından yapımcı, filmin devamı için yeni isimler aramaya başladı.

Hollywood Reporter, bu ayrılığın sebebi olarak iki oyuncunun Marvel Sinematik Evreni veya Disney'in Star Wars serisi gibi gişe rekorları kıran filmlerde yer alarak; çok daha yüksek ücretlerle çalışmak istemesini öne sürdü. Bahsettiğimiz diğer filmlere göre daha az kazanan Star Trek filmi, bu iki aktörün finansal isteklerini karşılayamadı.

Star Trek'in dördüncü filminin yapımının devam edeceği iddia ediliyor. Filmin yönetmeni S.J. Clarkson, Star Trek serisinin ilk kadın yönetmeni konumunda. İki önemli oyuncusunu kaybeden Star Trek filminde, bu oyuncuların yerine kimlerle anlaşılacağı ise merak konusu.