Star Trek: Discovery'ye Göre, Windows'tan Devam Edeceğiz!

Netflix sayesinde bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkan Star Trek, olayların gelecekte geçmesine rağmen bugüne ait kodlar kullanmayı tercih etti.

Geçen hafta Netflix’de başlayan ve bu hafta yayınlanan 3. bölümü ile kafalarda iyiden iyiye soru işareti bırakan Star Trek: Discovery dizisine göre Birleşmiş Gezegenler Federasyonu, hala Microsoft Windows kodları çalıştırıyor.

Diziyi izlemediğinizi varsayarak çok fazla spoiler vermeden ilerleyeceğimi belirtmek isterim. Ben hiç spoiler istemiyorum diyenler ise bölümü izleyip öyle gelseler daha iyi olur. Yine de yazdıklarımın ana konuyu etkileyecek şeyler olmadığını belirteyim.

Üçüncü bölümün bir sahnesinde asi Michael Burnham kodları ayrıştırmakla görevlendirilmişti. Bu sahnede yer alan kodlar, 2256 yılında geçen ve yıldız filosunun son teknolojiyle donattığı bir uzay gemisinde hala Windows olduğunu gösteriyor.

Daha açıklayıcı olursak, 2010 yılında Windows üzerinde yazılmış bir virüs burada yer alıyor. Stuxnet isimli virüs, o dönem İran’ın nükleer programını hedef aldığıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar yaratmıştı. Virüs, fabrika, elektrik santrali, nükleer tesis gibi yapılarda sıcaklık ölçerleri ve soğutucuları hedef alarak sistemin aşırı ısınmasına, bunun sonucunda da patlamasına sebep oluyordu.

Antimadde teknolojisine geçen federasyonun nükleer silahlarla ne işi olur bilinmez, ancak bu kodun uzay gemisinin motorlarına zarar verip vermeyeceği bilinmiyor. Sanırım bunu gelecek bölümlerde göreceğiz. Peki, bu kadar gelişmiş bir teknolojimiz olduğunda da Facebook, Microsoft, Google gibi şirketler bize eşlik edecek mi? Günümüzde teknolojiyi ilk araştıran şirketler bunlar olduğu için gelecekte farklı alanlarda da olsa yollarına devam edebileceklerini söyleyebilir miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum.