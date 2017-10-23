Ucuz Lazer Pointer İle Star Trek Teknolojisi Mümkün!

Evinizde bile yapabileceğiniz bir deney ile Star Trek'teki "Çekici Işın" ya da "Tracktor Beam" tadını almak mümkün.

Star Trek isimli efsane yapımı izlemediyseniz bile en azından adını duymuşsunuzdur. (Hatta şu aralar Netflix'te Star Trek: Discovery adlı yeni bir serisi bile başladı) Dizi olarak hayatına başlayan ve bazı zamanlarda film olarak da karşımıza çıkan bu efsane yapımda iki tane çok meşhur teknoloji vardır. Biri ışınlanmanızı sağlayan teknoloji, diğeri de uzay gemilerinin büyük objeleri kilitleyip taşımasını sağlayan "çekici ışın".

Star Trek'in teknolojiyle ilgili tutarlı olduğu bir çok konu var ancak bu yazımızın konusu bahsettiğimiz Çekici Işın'ın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği üzerine. Evet gerçekleştirilebilir. Hem de piyasadan alınabilecek orta güçte bir "lazer pointer" ve bir keçeli kalem ile evinizde küçük çapta bir deneyini bile yapabilirsiniz. Nasıl mı? "styropyro" isimli bir Youtube kanalı gerçekleştirmiş bile.

Bu aslında 1977'de fizikçi Steve Chu'nun kanıtlayarak Nobel Ödülü aldığı bir yasayla kanıtlanmış bir süreç. "Optik Levitasyon" olarak adlandırılan bu fenomen, aslında lazer ışınının tamamı eğer elmas benzeri ışık geçiren organik bir maddeyi kaplayabilirse doğal olarak gerçekleşiyor. Bu durumda ev tipi bir lazer için bu 50 mikrometrelik bir elmas tozu parçacığını lazere sıkıştırmanız anlamına geliyor. Bu da "marker" ya da bizim bildiğimiz ismiyle "keçeli kalemlerin" yapım biçiminden dolayı, yazan uçlarında bol bol bulunuyor. Hem de hapsettiğiniz objeler eğer hava akımı tarafından rahatsız edilmezse lazer ışınıyla birlikte hareket ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilim kurgunun gerçekle birleştiği yerler sizi de heyecanlandırmıyor mu?