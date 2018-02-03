Lorca kendi evreninde Musk'ı nasıl hatırlamıştı? Musk hem Paralel Evren'de, hem de bizim evrenimizde mi bulunuyordu? Ya da biz zaten Paralel Evren'de mi yaşıyoruz?

Boring Company ve SpaceX firmalarının kurucusu Elon Musk'ın gelecek nesillerce anılacak bir karakter olacağı şüphesiz fakat, hangi bağlamda? Star Trek: Discovery'den Captain Lorca, Musk'ın Wright Kardeşler ve kurgusal 'warp motoru'nun (bu motor ile donatılmış uzay gemisinin yıldızlar arası mesafelere ışık hızının pozitif katlarında seyahat etmesine izin veren varsayımsal teknoloji) mucidi Zephram Cochrane kadar önemli bir kişilik olduğuna işaret etmişti. Ama şu var ki, Lorca bizim evrenden değil; bilakis uğursuz 'Paralel Evren'den bir kişilik. Bu durum Elon Musk'ı referans göstermesine bütünüyle farklı bir anlam yüklüyor. Elon Musk'ın sevdiği Paralel Evren hangisi? Ya da şöyle soralım: Biz hali hazırda o evrende mi yaşıyoruz?

Tor.com, Lorca'nın Discovery'nin dördüncü bölümünde Musk'ın adını kullanması ile Star Trek'te Boring Company'nin alev makinesi ve Paralel Evren hikayesi arasında geçen son gelişmeleri birbiriyle ilişkilendirmişti. Temel olarak buradan çıkaracağımız sonuç şu: Lorca, 'iyi' evrenden geliyormuş gibi davranıyor, insanlık tarihi hakkındaki bilgisi ise 'kötü' Paralel Evren'de olan bitenle sınırlı kalıyordu. Warp motorunun yapımcısı Zephram Cochrane' de 2063 yılında Dünya'ya indiğinde namlusu kesik pompalı tüfeğiyle işte bu evrendeki barışçıl Volkanlarla el sıkışacağına, onları öldürmüştü. Bu nedenle Lorca'nın Musk'a dair anısı, bu olup bitenlere dayalı bir boyuttan kaynaklanıyor.

Lorca'nın oyuncusu Jason Isaacs'ın Prime Lorca için yapılan karakter çalışmasıyla ilgili bir söyleşide "Aslında Paralel Lorca'nın bundan hiç haberi yoktu" diyerek, Star Trek'in iyi ve neşeli geleceği hakkında bilgiye sahipmiş gibi davranan bir taklitçiyi oynadığı düşüncesini pekiştiriyordu. Peki Lorca'nın kendi evreninde Musk'ı nasıl hatırladığına dair soru için ne gibi bir anlamı olabilir bunun? Musk hem Paralel Evren'de, hem de bizim evrenimizde mi bulunuyordu? Ya da biz zaten Paralel Evren'de mi yaşıyoruz? Ve Musk'ın adının kulalnılıyor olması da bu tezi destekliyor mu?

Musk, Instagram'da yayınlanan video ile elinde alev makinelerinden birini sallayarak Boring Company adlı firmasının bu makinelerin sınırlı sayıda satışının yapılacağını açıkladığında, birilerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fakat yine de Star Trek: Discovery'nin yeni 'Paralel Evren' bölümlerinde Boring Company'e ya da alev makinelerine atıfta bulunulmadığını da belirtelim.