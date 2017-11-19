Star Trek'teki Borg karakterinden ilham alan bu bilgisayar kasası gerçekten, bilim kurgu filmlerinden çıkmışa benziyor.

Star Trek Discovery şu aralar Netflix'de epey izleyici kitlesine sahip bir dizi. Yeni nesille ilgili takipçi kitlesini son dönemlerde çıkan filmlerden ve Netflix dizilerinden almış olsa da Star Trek epeyce eski bir dizi. Özellikle de günümüzde kullandığımız bir çok teknolojinin kendisinden etkilendiği dizi, tasarımsal olarak bir çok ürünü de hala etkilemeye devam ediyor.

Şu aralar bu ürünlerden bizi en çok etkileyen, bilgisayar donanımları üreticisi CherryTree'nin yaptığı "The Borg Cube PC" oldu. Eski Star Trek dizilerindeki Borg adı verilen sibernetik ırkın uzay gemilerinden esinlenerek yapılmış bu kasa gerçekten de Star Trek'ten fırlamış gibi gözüküyor. 15x15x15 cm'lik küp şeklinde mini bir kasa olan The Borg Cube PC, aynı zamanda sınırlı sayıda üretilmiş oldukça güçlü bir oyun bilgisayarı.

Intel i7-7700k CPU işlemciyle gelen kasanın iç özelliklerine göre fiyatı 599 Dolar ile 1299 Dolar arasında değişiyor. Şu an için resmi satışı 24 Kasım'da başlayacak olan resmi Star Trek lisanlı cihaz şimdilik ön siparişte. Yani eğer böyle bir cihazı edinmek istiyorsanız acele etmeniz gerekiyor çünkü sınırlı sayıda üretilmiş bir bilgisayar. Cihaz hakkında daha fazla bilgi almak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir cihazı evinizde kullanmak ister miydiniz?