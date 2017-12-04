Star Trek ve Star Wars Evrenleri İçin Ortak Fragman

Star Trek ile Star Wars evrenini bir arada görmek hoş olur muydu? CaptainJZH isimli YouTube kanalının kazırladığı video ile bunu yapmak mümkün olacak.

Dünya üzerinde uzay temasının geçtiği çok fazla film yapıldı, ancak hiçbiri Star Wars ve Star Trek kadar etkili olmadı. Star Wars, efsane üçlemeleri ile adını tarihe altın harflerle yazdırırken, Star Trek filmlerle birlikte TV sektöründe de en etkin isimlerden birisi oldu. Derin hikayelere girip baktığımızda birbiriyle bağlantılı olmayan bu iki proje, aynı dönemlerde çıkmış olmaları ve uzay yolculuklarına odaklanmalarından dolayı her zaman kıyaslanıyorlar.

Scrappy kaçakçıları Casanova kaptanlarına karşı, ya da Warp sürücüsü Hipermotora karşı. Yıllar boyunca Millennium Falcon ile Enterprise(Atılgan) gemilerinin kıyaslaması bile yapıldı.

Bu iki efsane seriyi bir arada hayal eden CaptainJZH isimli bir YouTube kanalı ise, ortaya son derece eğlenceli bir fragman çıkardı. Fragman, Star Trek ve Star Wars’un bir araya geldiği “Trek Wars” isimli bir hikayeyi anlatıyor. Orijinal Star Trek filmleri ile orijinal Star Wars üçlemesini bir araya getiren CaptainJZH, Star Wars’un gezegen yok edici gemisi “Death Star”ı durdurmak için iki filmin kahraman karakterlerinin bir arada çalışmasını anlatıyor.

Bu son derece yaratıcı ve eğlenceli videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.