Star TV, Kral TV, NTV ve NTV Spor da beIN Medya’ya Satıldı!

Digitürk’ü satın alarak Türk medyasında hayata başlayan Katarlı beIN Medya, Şimdi de Ferit Şahenk’ten Star TV, NTV ve NTV Spor’u satın aldı!

Bundan kısa bir süre önce duyurduğumuz gibi Katarlı dünyaca ünlü medya grubu olan beIN Medya, Digitürk’ü satın alarak Lig TV başta olmak üzere birçok kanala beIN adını vermişti.

Şimdi ise Ferit Şahenk’in sahibi olduğu Doğuş Yayın Grubu’nun kanalları olan Star TV, NTV ve NTV Spor başta olmak üzere Kral TV, Kral Pop, Euro Star ve NTV Avrupa kanallarını satın alan beIN Medya, aynı zamanda radyo kanalları olan Kral FM, Kral Pop, Kral World ve NTV Radyo’ya da sahip oluyor.

Şu anda ortada dolaşan bilgilere göre Doğuş Yayın Grubu bünyesinde bulunan National Geographic Türkiye’nin akıbeti belli değil iken Ferit Şahenk’in bu satış karşılığında beIN Medya’nın Türkiye’deki tüm hisselerinden %30’luk pay alacağı söyleniyor.

Böylelikle Digitürk ardından şifresiz yayın yapan mecralara da girecek olan beIN’in tıpkı Digitürk’te olduğu gibi NTV, NTV Spor, Star TV, Kral TV ve diğer kanallarda isim değişikliğine gidilip gidilmeyeceği ise bilinmiyor.

Şu anda resmi bir açıklama olmaması nedeniyle bu satışın sonuçları şimdilik net olarak bilinmiyor. Ancak ilerleyen saatlerde ya da günlerde gerekli açıklama ve satış detayları ile sonrasında olabilecek değişiklikler ile alakalı detaylar gelecektir.