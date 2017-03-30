Star Wars: Battlefront 2 İçin Birçok Detay Ortaya Çıktı!

Star Wars'un sevilen oyunu Battlefront'un ikinci oyunu 15 Nisan'da duyurulacak. Oyunda bu sefer hikaye modunun olacağı açıklandı. Üstelik oyunu geliştirmek için 3 büyük EA oyun geliştirme ekibi çalışıyor.

DICE’in geliştirdiği Star Wars: Battlefront, genel olarak herkes tarafından beğenilmiş olmasına rağmen, özellikle hikaye modunun olmamasından dolayı büyük eleştiriler almıştı. Bu eleştirileri yapanlar arasında bende bulunuyorum. DICE, yeni Star Wars oyununun duyurusunu yaptığında herkesi heyecanlandırmıştı, çünkü yeni oyunda hikaye modu olacaktı. Özellikle Star Wars evrenini sevenler tarafından merakla beklenen oyun sonunda somut bir bilgiye ulaştı. Star Wars Battlefront 2, 15 Nisan’da saat 15:00’da Star Wars kutlamaları etkinliğinde sunulacak. Bir trailer ile merak eden herkese tanıtılması bekleniyor.

EA’nın en başarılı oyun geliştirme firmalarından birisi olan DICE’ın geliştirdiği oyun, Multiplayer desteği ile çok iç açıcı olsa dahi, firmanın çok başarılı hikaye anlatımları bulunmuyor. Star Wars: Battlefront 2’nin Haziran ayında EA Play etkinliğinde oynatılması bekleniyor. EA Play etkinliğinin biletleri 20 Nisan’da satışa sunulacak. EA Play, her sene düzenlenen ve E3 fuarının hemen öncesinde EA tarafından gerçekleştirilen bir fuardır.

Oyunun şu anda geliştirme aşamasında olduğunu belirten yetkililer, oyunculara daha fazla derinlik ve ilerleme isteğini sunmaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle Aralık ayında çıkacak Star Wars: Last Jedi filmi ile beraber çıkmasını beklediğimi söylemem gerekiyor. Yeni oyunun savaş alanlarının daha büyük olacağını ve oyuncuları daha fazla yere götüreceğini belirten EA’nın CEO’su Andrew Wilson, oyunda daha fazla kahraman ve karakterle oynamaya izin vereceklerini söyledi. Wilson’un açıklamalarında, “Yepyeni bir tekli oyuncu modu ile birlikte oyun için birçok yeni içerik var ve önümüzdeki aylarda oyunu oyuncularımızla paylaşmaktan heyecan duyduğumuzu söylemem gerekiyor. Bu büyüklükte bir oyun geliştirmek için üç büyük oyun stüdyomuzu(DICE, Morive ve Criterion) oyuna yönlendirdik.”

Açıklamalara göre, Star Wars: Battlefront 2’ye sağlam bir hazırlık aşaması yapılıyor. Bu senenin en başarılı oyunlarından birisi olan Battlefield 1’in yalnızca DICE tarafından geliştirildiği düşünülürse çok ciddi bir oyunla karşı karşıyayız.