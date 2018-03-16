EA'den Battlefront 2 Konusunda 'Loot Box' Geri Adımı

DLC'leri ve mikro ödemeleriyle ünlü EA, bu konuda çok eleştiri alan Star Wars Battlefront 2'ye büyük bir güncelleme getiriyor. Para ödeyerek daha fazla gelişme imkanını ortadan kaldıracak bu güncellemenin tüm detaylarını sizinle paylaştık.

Star Wars Battlefront 2'nin, oyunun ilerlemesine büyük katkı sağlayan ve bu sebeple sürekli (haklı olarak) eleştirilen mikro ödeme sisteminin etkisi aylar süren bekleyişin ardından azaltılıyor. Önceden daha hızlı bir ilerleme kaydedebilmek için ödeme yapıp kutu satın almanız gereken oyunda, işler değişiyor. Yapılan yeni güncellemeyle, "para ödeyenin öne geçmesi" sorunu ortadan kaldırılıyor. Oyun içinde satılan kutuları alanların, almayanlara göre çok daha iyi geliştiği oyunda, artık bu mümkün olmayacak.

Yapılan bu güncellemeyle ilgili EA Blog'ta paylaşılan şu cümleler dikkat çekti: "Bu güncellemeyle artık lineer bir ilerleme kaydedilebilecek. Yıldız Kartları veya oyunun oynanışına etki eden diğer eşyalar artık sadece oyun oynayarak kazanılabilecek, herhangi bir satın alma imkanı olmayacak."

Daha önce oyun içinde herhangi bir yükseltme satın aldıysanız, aldıklarınız aynen geçerliliğini koruyacak. Bu değişiklik, sadece güncellemenin ardından kaydedeceğiniz ilerlemeyi etkileyecek. Güncellemenin ne zaman geleceğini açıklamayan EA, bu duyurusuyla oyuncuların sempatisini kazandı.

İyi haber: Oyunda yer alan kutular tamamen kaldırılmıyor. Bundan sonra oyun içi ilerleme sonucu kazanabileceğiniz kutular, sadece kozmetik amaçlı eşyalar içerecek. Gerçek parayla satın alınamayacak bu kutu sistemiyle EA, oyunların sesine kulak vermiş gibi görünüyor. Çok yakın bir zamanda gelecek olan bu güncelleme ile, herkes eşit bir şekilde Battlefront 2 oynayabilecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mikro ödemeleriyle meşhur olan EA'in bu hareketi, gelecekte ortaya çıkacak oyunlarda da etkili olur mu?