Star Wars: Battlefront 2'nin Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Star Wars: Battlefront 2'nin hikaye tabanlı fragmanı yayınlandı. Oyunun tamamı PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One için 17 Kasım'da piyasaya sürülecek.

FPS tarzında bir oyun olan Star Wars: Battlefront 2'nin geçtiğimiz haftalarda tüm platformmlar için beta sürümünü yayınlamıştı. Oyunun tam sürümünün çıkmasına ise bir aydan daha bir süre kalmışken oyunun hikaye tabanlı modunun ilk fragman da geldi. (Çok da güzel olmuş, çok iyi olmuş.)

İlk oyundan daha farklı bir konseptte gelen oyunun fragmanında gördüğümüz kadarıyla imparatorun ölümünün ardından bizim yönlendireceğimiz İmparatorluk Komutanı Iden Versio, imparatorun son emrini yerine getirmeye yani isyanı bitirmeye çalışıyor.

Oyunda klasik Star Wars karakterlerinin yanı sıra Luke Skywalker ve Princess Leia'nın kostümleri de göze çarpıyor. Öte yandan senaryo Star Wars: Return of the Jedi'daki olayların arkasından gerçekleşenleri konu alıyor. Bir bilim-kurgu filmi fragmanı kadar heyecan verici olan bu kısa 'video' bizi oldukça heyecanlandırdı. Siz ne düşünüyorsunuz, sizce de sabırsızlanmaya değer mi?