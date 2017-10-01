Star Wars Battlefront 2'nin İçerisinden Video Yayınlandı!

İlki çok sevilen Star Wars Battlefront isimli oyunun, yakında çıkacak olan devam oyunu için Playstation, oyun içinden görsel yayınladı.

Star Wars Battlefront oyunu çıktığı zaman, Star Wars hayranlarının uzun süredir beklediği, ancak Star Wars evreninde savaş hissiyatı dışında fazla bir şey vermediğinden oyunu satın alanların biraz hayal kırıklığına uğradığı bir oyun oldu. Yine de böyle sevilse de oyunun zayıf "single player" modu gerçekten de tat kaçırıcıydı. Şimdi ise gözümüz Sony'nin duyurduğu Star Wars Battlefront 2'de.

Eski Battlefront oyunları gibi iyi bir "single player" ve oyun hikayesini sunacağını beklediğimiz Star Wars Battlefront 2'nin açılış videosu olduğu düşünülen bir video yayınlandı. Playstation'ın resmi kanalından yayınlanan bu fragmanda, oyunun oynanışıyla ilgili her hangi bir bilgi yok. Bu da sanıyoruz ki oyun biraz da olsun hikayesine güveniyor.

Ayrıca oyun Star Wars evreninin anlatılmamış bir hikayesini anlatacak olmayı vadediyor. Yani oyunun hikaye aralığının, film evreninde de onaylanmış bir hikaye olduğunu düşünebiliriz. Sonunda umarız hikayesi düzgün ve eski Star Wars oyunlarına yaraşır bir Battlefront oyunu görürüz. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyun çıktığında oynayacak mısınız?